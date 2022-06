Krupobití v Moravském Berouně způsobilo škody za desítky milionů korun

Moravský Beroun (Olomoucko) - Silné krupobití v Moravském Berouně na Olomoucku, během kterého zasypalo ve středu odpoledne centrum města, tamní sídliště i místní části kroupy o velikosti vejce, způsobilo podle místostarosty Rostislava Hrdličky škody za desítky milionů korun. Kroupy poničily především střechy domů a rozbíjely i okna zaparkovaných aut. Hasiči na místě zasahovali do časných ranních hodin, dnes se na místo znovu vracejí, řekla dnes ČTK jejich mluvčí Lucie Balážová. Obec také shání vysoušeče, škody mapuje krizový štáb.

"Bouřka s krupobitím šla napříč středem, přes náměstí, sídliště, byla to otázka deseti minut. Kroupy byly velké zhruba jako vejce. Na sídlišti zůstalo po krupobití odhadem 80 až 100 rozbitých aut, co se týče domů, máme je na seznamu a už je ani nedopočítám, bylo toho hrozně moc. Škody na městském majetku nedokážu nyní odhadnout, ale celková škoda i na soukromém majetku se vyšplhá určitě do desítek milionů korun," řekl dnes ČTK místostarosta Hrdlička.

Podle starosty Tomáše Ferance bouřka s krupobitím poškodila například i kino s kulturním centrem. "Některé domy jsou bez poloviny střech. Byla to prý tak silná bouřka s krupobitím, že to proráželo eternitové i pálené tašky, jsou v nich díry, jako byste to prostřelila," řekl ČTK starosta. Škody se v ulicích města stále mapují. "Projíždíme a obcházíme nyní domy, některé jsou zajištěny, některé stále ještě ne. Máme tady například budovu, kde jsou mikrojesle, kde je střecha hodně poničená, zabezpečit se musí výškovou technikou, ať do ní neprší. Máme tady dům s chráněným bydlením s taškovou střechou, kde jsou rovněž díry a budeme to muset vyřešit," uvedl místostarosta.

Podle něj obec nyní stanovuje priority, které věci je potřeba udělat nejdříve." Vysvětlujeme lidem, že není v našich silách zabezpečit úplně všechno, ať si zkusí sehnat někoho, kdo by jim s tím pomohl. Už se mi ozvaly pokrývačské firmy ze Šternberska, nyní bude každá ruka dobrá," doplnil místostarosta.

Hasiči v Moravském Berouně na místě zasahovali až do dnešních 04:00, nyní se opět na místo vracejí. Podle jejich mluvčí Lucie Balážové řešili v obci na pět desítek událostí, šlo především o zničené střechy, které zabezpečovali za pomoci výškové techniky. "Pracovalo se do časných ranních hodin, stihlo se vše kromě deseti adres, které budeme řešit dnes, jednotky se již vracely na místo. Lidé měli přes městskou policii hlásit poškození a případnou pomoc, dnes se bude situace nadále monitorovat," řekla dnes ČTK mluvčí hasičů.

Na místě zasahovalo 12 jednotek hasičů, obyvatelům Moravského Berouna přitom přijeli pomoci hasiči z poloviny kraje a to i z Přerova či Prostějova. Využili podle jejich mluvčí plošiny a žebříky se zalamovacími rameny, které pomáhaly hasičům-lezcům se zabezpečením střech plachtami a latěmi. "Zasahovalo lezecké družstvo z Olomouce a lezecká skupina z Přerova. S velkým nasazením pracovali místní dobrovolní hasiči a další jednotky z okolí," dodala Balážová.