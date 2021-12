Krüger vyhrál volnou patnáctku i v Davosu, Češi nebodovali

Davos (Švýcarsko) - Norský běžec na lyžích Simen Hegstad Krüger suverénně vyhrál závod na 15 km volnou technikou na Světovém poháru v Davosu a navázal na týden starý triumf ve stejné disciplíně v Lillehammeru. Na startu nebyla česká jednička Michal Novák. Čtrnáctý muž ze sobotního sprintu byl před týdnem v Norsku na volné patnáctce pátý, ale závod ve Švýcarsku v plánu neměl. Jeho reprezentační kolegové se nevešli na bodovaná umístění, Adam Fellner si ale na 34. místě vylepšil životní maximum v SP.

Stříbrný olympijský medailista a vicemistr světa na této trati Krüger zvítězil s náskokem 22,9 sekundy před krajanem Johannesem Hösflotem Klaebem. Vítěz sobotního sprintu si druhým místem upevnil pozici v čele SP. Třetí skončil jeho hlavní pronásledovatel Sergej Usťugov z Ruska, za ním následovali další tři Norové.

Fellner při premiérovém startu v sezoně zaostal za vítězem o více než dvě minuty, od bodované třicítky ho dělilo devět sekund. V SP byl osmadvacetiletý běžec dosud nejlépe devětatřicátý. "Byl to první závod a měl jsem z něho respekt, ale jelo se mi velmi dobře. Přitom vím, že to můžu ještě posunout. Jen je škoda těch pár vteřin na body," litoval Fellner v tiskové zprávě českého svazu. "Chtěl jsem začít pomaleji, v Davosu to mám takto najeté a vím, že se tu rozhoduje až ve druhém a třetím kole. Navíc to dobře vyšlo, že jsem se na konci prvního okruhu spojil se skupinou a začal tam pro mě závod. Pomohly mi i skvělé lyže," dodal.

V osmé desítce pořadí skončili Petr Knop (74.) a Tomáš Kalivoda (79.), v další desítce se v konkurenci 104 běžců umístili Vladimír Kozlovský (84.) a Tomáš Lukeš (86.).

Od 14:00 poběží ženy volnou desítku, na startu jsou také Kateřina Janatová, Petra Nováková, Sandra Schützová a Petra Hynčicová.

SP v běhu na lyžích v Davosu (Švýcarsko): Muži - 15 km volně: 1. Krüger 32:20,4, 2. Klaebo (oba Nor.) -22,9, 3. Usťugov (Rus.) -27,2, 4. Amundsen -32,0, 5. Holund -33,7, 6. Röthe (všichni Nor.) -38,3, 7. Malcev (Rus.) -39,4, 8. Manificat (Fr.) -50,8, 9. Jakimuškin (Rus.) -52,0, 10. Lapalus (Fr.) -54,7, ...34. Fellner -2:03,5, 74. Knop -3:24,3, 79. Kalivoda -3:44,7, 84. Kozlovský -4:14,4, 86. Lukeš (všichni ČR) -4:25,8. Průběžné pořadí SP (po 8 z 32 závodů): 1. Klaebo 476 b., 2. Usťugov 315, 3. Bolšunov (Rus.) 267, 4. Valnes (Nor.) 241, 5. Krüger 225, 6. Jouve (Fr.) 210, ...12. Novák 141, 76. Černý 13, 86. Šeller 10, 91. Kalivoda (všichni ČR) 7. Od 14:00 10 km volně ženy.