Krpálkovo naštvání v koncovce duelu o bronz se změnilo v nadšení

Lisabon - Různorodé emoce se střídaly u judisty Lukáše Krpálka ve vypjaté koncovce zápasu o bronz na mistrovství Evropy. Nejdříve byl naštvaný, když jeho soupeř Or Sasson pár sekund před koncem vyrovnal, pak ale sám sebe nadchl výkonem v prodloužení. V Lisabonu se Krpálek po třech letech radoval z evropské medaile. Pravděpodobně to byla jeho olympijská generálka. Další turnaje už před hrami v Tokiu neplánuje, nechystá se ani na květnové mistrovství světa.

Mistr Evropy z roku 2018 po dvou pátých místech na evropských šampionátech po medaili hodně toužil. V duelu o bronz byl velmi blízko tomu, aby ji získal v základní době. "Tenhle zápas jsem měl docela dobře pod kontrolou. Podařilo se mi hodit na wazari, krásné sode. Následně si myslím, že jsem docela hezky držel ten zápas, ale bohužel sedm vteřin do konce Izraelec vyrovnal kvůli mé chybě. Možná jsem zbytečně až moc plašil, zbytečně jsem tam poskakoval a Izraelec toho využil a hezky mě hodil na wazari. V tu chvíli jsem byl hodně naštvaný, že jsem vůbec tohle dopustil," popisoval olympijský šampion z Ria kritický okamžik, po kterém dospěl zápas do prodloužení.

To se Krpálkovi mimořádně povedlo, trvalo jen 22 sekund. "Jak jsem to pak rozjel v prodloužení, tak to bylo zase něco nádherného. Podařilo se mi hodit krásné osoto a ten zápas vyhrát. Z tohohle jsem velmi spokojený," pochvaloval si.

Zatímco v listopadu v Praze se na ME protrápil k pátému místu, v olympijské sezoně se cítí mnohem lépe. Navzdory nadále komplikované koronavirové situaci mohl absolvovat řadu zahraničních kempů. "Myslím si, že děláme velké pokroky jak v přípravě na soustředění, tak i v připravenosti na závodech. Jsem rád, že po třech letech se mi zase podařilo vybojovat medaili z mistrovství Evropy. Doufám, že to bude velký nástřel směrem k olympiádě. Budu doufat, že hlavně tam to vyjde a že se ta medaile povede," řekl olympijský šampion z Ria 2016.

Na cestě za evropským bronzem vedle Sassona porazil dva nepříjemné soupeře. Nejdříve udolal Alexandra Vachovjaka z Běloruska. "Pro mě velmi těžký soupeř, velmi nepříjemný, se kterým jsem letos už bohužel prohrál na Grand Slamu v Tel Avivu. Měl jsem mu co vracet, to se povedlo," řekl. Zápas ukončil při souboji na zemi stejně jako čtvrtfinále proti gruzínskému obhájci bronzu Levanimu Matiašvilimu. "To byl pro mě další těžký soupeř, už několikrát jsem s ním prohrál. Tady to vyšlo výborně, chytil jsem ho do držení a zároveň do páky a on následně zápas vzdal," pochvaloval si.

Jedinou nedělní porážku utrpěl v semifinále s Nizozemcem Henkem Grolem. "Bohužel jsem udělal jednu chybu. Nastoupil jsem do chvatu a soupeř mě otočil a kontroval a bylo to hodnocené iponem," připomněl klíčový moment. Navzdory porážce ale i souboj s neoblíbeným soupeřem hodnotil pozitivně. "Nemyslím si, že by to byl úplně zas tak špatný zápas. Sice prohra byla, ale pro mě obrovské zkušenosti směrem k olympiádě a celkově do budoucna," dodal třicetiletý český judista.