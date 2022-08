Krpálka v úvodu sezony přibrzdilo zranění, čas využil k přípravám akademie

Praha - Téměř dvouměsíční zdravotní pauza potkala v úvodu sezony judistu Lukáše Krpálka. Dvojnásobného olympijského vítěze přibrzdil natržený úpon loketního tricepsu, který ještě zhoršil start na červencové Grand Prix v Záhřebu. Volný čas využil Krpálek k závěrečným přípravám vlastní akademie v pražském sportovním areálu Rokytka, kde během dnešního setkání s novináři zazdil svou medaili z univerziády se vzkazem pro budoucí generace.

"Pevně doufám, že zranění už je vyléčené. Před 14 dny jsem se vrátil do kimona. Dnes jdu ještě na kontrolu k docentu Pavlu Kolářovi. Ze začátku budu muset být opatrnější, ale doufám, že na mistrovství světa už se budu moct prát naplno," řekl Krpálek směrem k říjnovému vrcholu sezony, který bude důležitý i z hlediska bodů do olympijské kvalifikace.

Už v neděli by měl Krpálek, jenž se nakonec rozhodl zůstat v nejtěžší hmotnostní kategorii, odcestovat na týdenní kemp v Rakousku. Na něj navazuje další blok přípravy v oblíbeném Japonsku, ze kterého se historicky nejúspěšnější český judista přesune do Taškentu, kde může usilovat o pátou medaili z MS. Po šampionátu jej čekají grandslamy v Abú Zabí a Tokiu a na závěr sezony turnaj Masters v Jeruzalémě.

Na všech akcích chce Krpálek sbírat body a zajistit si kvalifikaci na olympijské hry v roce 2024. "Olympiáda je obrovský cíl, už jen proto, že je to kousek. V Paříži bych si moc přál mít celou rodinu. Mohla by to být rozlučka se závodní kariérou," prohlásil Krpálek, který svůj kvalifikační účet načal už v Záhřebu, kde navzdory zranění obsadil sedmé místo.

Téměř dva měsíce bez kimona využil k tomu, aby pomohl dát dohromady svou judistickou akademii. Vybíral logo, ladil webové stránky, nastavoval ceníky a dokonce postavil jednu ze zdí nové multifunkční arény. "Chtěl jsem přiložit ruku k dílu, aby tu bylo i něco ode mne. Každý den tu byla nějaká vtipná situace, dělníci se vyptávali, co tu dělám," vysvětlil předtím, než do zdi vložil zlato z univerziády v roce 2013.

"Stejné to bude i v průběhu akademie. Budu se snažit trávit tu maximální možný čas s dětmi a motivovat je k tomu, aby sportovaly. Nebude to zaměřené jen na judo, ale na všestrannost. Prioritou je probudit v dětech radost ze sportu," dodal Krpálek. V nejbližších dnech by se mělo spustit přihlašování, na 19. září je naplánovaný první otevřený trénink.

Došlo i na Krpálkovu malou roli v historickém filmu Jan Žižka, který bude mít premiéru v září. "Celé natáčení jsem si nesmírně užil, každý den byl obrovským zážitkem. Jediné, na co nerad vzpomínám, byla velká zima. Za ty tři dny jsem opravdu promrznul," řekl se smíchem trojnásobný český sportovec roku.