Krpálka čeká boj o možná nejcennější medaili, Klammerta olympijský debut

Tokio - Středečním vstupem Davida Klammerta zahájí své působení na olympijských hrách v Tokiu také čeští judisté. Vedle účinkování rodáka z Kroměříže v disciplíně do 90 kilogramů se o dva dny později přesune pozornost na jednu z hlavních medailových nadějí Lukáše Krpálka. Ten se pět let po triumfu v Riu de Janeiro v kategorii do 100 kilogramů pokusí zaútočit na cenný kov i v soutěži nad 100 kilogramů. Zde sice vládne od roku 2012 Teddy Riner, zkušený Francouz ale nebyl v posledních týdnech zcela fit.

"Když jsem se dozvěděl, že bude olympiáda v Tokiu, bylo to pro mě něco nádherného. Je to země, kde judo vzniklo, a pro nás to má obrovskou váhu. Když tam bylo před dvěma lety mistrovství světa, ostatní kluci říkali, že ať už vybojují jakoukoliv medaili, bude pro ně tou nejcennější,“ řekl ještě před odletem do Japonska Krpálek.

Třicetiletý bojovník vyzve na úvod v ikonické hale Budokan, která byla právě kvůli judu v roce 1964 postavena (pětkrát v ní koncertovali Beatles nebo zde boxoval Muhammad Ali), Němce Johannese Freye, nebo Džaváda Mahdžúba z týmu uprchlíků. S Freyem má Krpálek pozitivní bilanci, porazil ho v obou vzájemných zápasech.

V případě postupu by ale na rodáka z Jihlavy mohl čekat v dalším kole neoblíbený Henk Grol. Nizozemec zdolal svěřence trenéra Petra Laciny například před devíti lety na olympiádě v Londýně nebo naposledy na dubnovém mistrovství Evropy v Lisabonu. Tehdy bral český šampion bronz, Grol byl stříbrný.

Třetí účastí na olympiádě vyrovná Krpálek české maximum Pavla Petřikova staršího nebo Jaromíra Ježka. Poté co se stal v Riu prvním českým olympijským vítězem v judu, může se nyní stát ve svém sportu i držitelem nejvíce medailí. Jediný, kdo před ním získal na OH cenný kov, byl bronzový Vladimír Kocman v roce 1980.

Na vrchol roku se Krpálek připravoval v Chorvatsku nebo Slovensku, což byla náhradní alternativa za původně zvolený Uzbekistán nebo Mongolsko, které kvůli opařením proti koronaviru nevyšlo. "Samozřejmě to není ideální, když se ta příprava pořád měnila, ale udělali jsme maximum pro to, abychom byli připravení," řekl Krpálek, jemuž aktuálně patří druhé místo ve světovém žebříčku.

Favoritem sice zůstává dvojnásobný olympijský šampion a desetinásobný mistr světa Riner, francouzský fenomén ale v posledních letech kvůli zdravotním potížím příliš nezávodil. Naposledy si v únoru přetrhl zkřížený vaz v kolenu a kvůli posledním absencím figuruje v olympijském turnaji jako nenasazený. Oproti Krpálkovi je ale na opačné straně pavouka stejně jako aktuální vicemistr světa Tamerlan Bašajev. Do akce půjde Krpálek 30. července.

Klammert prožije olympijský debut už o dva dny dříve a v prvním kole na něj narazí Izraelec Li Kochman. Toho sedmadvacetiletý Čech ještě neporazil. Klammert přesto doufá, že naváže na formu z dubnové Grand Prix v Antalyi, kde byl třetí. "Hlavně chci prodat to, na co mám natrénováno. Ta cesta byla hrozně dlouhá. Chci si to nejenom užít, ale ukázat, že jsem hrdý na to, že jsem z Česka a že můžu porazit kohokoliv," dodal na svazových stránkách Klammert.

Kandidátem na zlato v jeho váhové kategorii do 90 kilogramů je aktuální mistr světa Gruzínec Nikoloz Šerazadišvili.