Krpálek tentokrát na MS medaili nezískal, před čtvrtfinále vypadl s Korejcem

Taškent - Dvojnásobný olympijský šampion Lukáš Krpálek odjede z letošního mistrovství světa bez medaile. V souboji o čtvrtfinále v nejtěžší kategorii nad sto kilogramů ho zastavil Korejec Kim Min-čong, který vyhrál minutu a půl před koncem na ipon.

Krpálek se na světový šampionát vrátil po třech letech. Před vrcholem sezony trénoval naplno jen dva měsíce, protože se od začátku roku potýkal s různými zraněními. Na úvod se utkal s Finem Marttim Puumalainenem, který ho v červenci porazil na Grand Prix v Záhřebu. Odveta se českému reprezentantovi povedla, ale zápas byl vyrovnaný.

Úvodní útoky v soubojích na zemi Krpálkovi nepřinesly body a duel dospěl do prodloužení. Tam se rychle povedla Krpálkovi akce, při níž povalil soupeře na bok. Získal wazari a už ani nepotřeboval Puumalainena držet dalších deset sekund, aby z toho byl ipon. Po 28 sekundách "zlatého skóre" se mohl radovat z postupu. "Ten první zápas můžu hodnotit pozitivně. Tam se povedlo, co jsme si naplánovali, jak jsme chtěli do toho zápasu jít," řekl Krpálek v rozhovoru pro Radiožurnál.

Další překážka se mu ale stala osudnou. Podsaditý Kim Min-čong, kterého český judista udolal v semifinále na cestě za titulem v roce 2019, je pro něj nepříjemným soupeřem. Dvaadvacetiletý Korejec, jenž letos vyhrál Grand Prix v Portugalsku a byl třetí na Grand Slamu v Paříži, prokázal dobrou formu i na MS. V polovině třetí minuty hodil Krpálka na záda, a i když rozhodčí nejprve ukázal jen wazari, vzápětí rozhodnutí změnil na ipon.

Krpálek uznal, že ho asijský soupeř předčil. "Absolutně jsem ho nestíhal. Korejec byl rozjetý, nahecovaný. Je silově nesmírně dobře vybavený. Pořádně jsem se ani nemohl chytit," řekl. Jedinou drobnou šanci měl v úvodu při boji na zemi, ale to byl ještě Korejec plný sil. "Nabídl mi tam úžasně ruku. Možná kdyby byl trochu unavenější, tak bych do toho šel na sto procent a utáhl ho. Ale takhle myslím, že i kdybych do toho dal všechno, co ve mně je, tak bych ho nedotáhl," konstatoval Krpálek.

Od triumfu na loňských olympijských hrách v Tokiu absolvoval Krpálek před MS jen turnaj v Záhřebu. Především kvůli tomu, že na něj v únoru při tréninkovém kempu ve Francii spadl Teddy Riner a pochroumal mu více částí těla. Krpálek se z toho dostával tři měsíce. "Ta absence (na turnajích) tam byla znát," uznal hvězdný český reprezentant.

Z MS má vedle dvou titulů také dvě bronzové medaile. Mezi nejlepší osmičku se jednatřicetiletý Krpálek na MS nedostal naposledy v roce 2010. Na světovém šampionátu byl ve své kategorii druhý nejstarší, ale nehodlá vyklidit pozice natrvalo. "Budu doufat, že zase přijde ten zvrat. Udělám pro to všechno, protože nemám rád, když prohrávám. Rozhodně pro mě bude motivace připravit se na ty velké turnaje a ještě tam nějakou medaili urvat," dodal.

Nejlepším umístěním české výpravy v Taškentu zůstalo sedmé místo Renaty Zachové ve váze do 63 kilogramů. Dnes byla ve hře vedle Krpálka také Markéta Paulusová, ale ta v kategorii nad 78 kilogramů vypadla v prvním kole. Nestačila na majitelku dvou bronzových medailí z mistrovství Evropy Rochele Nunesovou. Třiadvacetiletá Češka byla v úvodu zápasu aktivnější a o deset let starší portugalská judistka narozená v Brazílii dostala za necelé dvě minuty dva tresty. Pak ale zaútočila, dostala Paulusovou na zem a udržela ji tam potřebných deset sekund. Minutu a padesát sekund před koncem vyhrála duel na ipon.