Praha - Vánoční svátky bývají pro většinu sportovců také obdobím, kdy se mohou v nabitém kalendáři zastavit, v klidu pobýt s rodinami a nehlídat si jídelníček. Třeba judista Lukáš Krpálek si už užívá přípravy na Štědrý den s dvouletým synem Antonínem. Zato pilot Martin Šonka po náročném programu od zisku titulu mistra světa bude shánět dárky na poslední chvíli. Někteří ještě mají sportovní povinnosti a hokejisté v KHL třeba musejí na Štědrý den na led.

Olympijský vítěz Krpálek se na svátky těšil o to víc, protože poslední měsíce pendloval mezi Evropou, Amerikou a Asií a na rodinu neměl příliš času. "Hrozně se těším. Už od návratu z Číny si to užívám. Jel jsem s Tondou vybrat stromeček, doma jsme ho ořezali a nazdobili a hodně mi pomáhal," vyprávěl Krpálek v pátečním rozhovoru s novináři.

"Už i Tonda vnímá, že přijde Ježíšek. Když třeba dával něco špatně na stromeček, tak jsem mu říkal, že to musí dělat pořádně, aby byl stromeček hezký, jinak Ježíšek nepřijde. Tak bylo hezké, jak se snažil mi pomoct," usmíval se nejlepší český judista. "Užijeme si to, budeme konečně jezdit po rodinách, kde jsem dlouho nebyl. Těším se na svátky a na to, že bude konečně volněji," dodal.

Vzhledem k tomu, že zápasí v nejvyšší váhové kategorii, nemusel by se přes svátky omezovat v jídle, jenže kvůli viróze zřejmě bude muset. "Hrozně jsem se těšil na bramborový salát s řízkem. Zvlášť od maminky, která dělá salát opravdu nejlepší. Ale jelikož bojuju se střevními problémy, tak se bojím, že budu muset jíst dietněji. Salát si dáme, ale nebude to ten správný, nezdravý s majonézou, ale bude trochu zdravější a nebude ho tolik, jak bych ho normálně baštil," přiznal Krpálek.

Na sváteční jídlo se těší i závodní letec Martin Šonka. Na rozdíl od Krpálka si ale musí dávat pozor na váhu, protože v letadle by ho brzdila. "Při mé výšce si musím váhu hlídat. Přes svátky to nebudu řešit, uvidím, co se stane, až pak vlezu na váhu, ale budu mít měsíc na to, abych s tím něco udělal před prvním závodem. Chci si udělat Vánoce hezké. Když přiberu dvě kila, tak je to v pohodě. Když jsem musel letos shazovat pět kilo, tak už to bylo protivné. To už strava byla příliš zdravá, chyběly mi knedlíky a řízky," řekl Šonka.

"Stravu si hlídám, knedlíky si dám, jen ne šest ale dva. Musím k tomu přihodit něco zdravého. A také se řídím pravidlem, že z masa neztloustnu. Z čeho nekouká kost, to není jídlo," dodal s úsměvem.

Od triumfu v seriálu Red Bull Air Race měl hodně povinností, a tak mu nezbýval čas na shánění dárků pod stromeček. "Takže teď vyběhnu a začnu panikařit. Hlavní ale je přes svátky vypnout, být s rodinou a odpočívat na dny příští," těšil se.

To krasobruslař Michal Březina bude trávit Vánoce v Los Angeles s americkou manželkou Danielle Montalbanovou a pokusí se zkombinovat tradice obou zemí. "Budeme je trávit nějak dohromady se vším všudy, co si já pamatuju z Vánoc, a budeme to kombinovat s tím, jak je tráví ona," řekl Březina.

Ne všichni sportovci si ale užijí Štědrý den v klidu. Biatlonisté ještě v neděli budou závodit v Novém městě na Moravě. Basketbalistu Tomáše Satoranského čeká v předvečer Štědrého dne v zámořské NBA zápas na hřišti Indiany a už 26. prosince nastoupí v dresu Washingtonu v Detroitu. Fotbalový reprezentant Ondřej Čelůstka měl dokonce v pondělí večer hrát utkání turecké ligy za Antalyaspor, kvůli žlutým kartám ale nakonec bude spoluhráče jen sledovat.

Na Štědrý den se tradičně hraje Kontinentální hokejová liga, protože Rusové slaví pravoslavné Vánoce až na Nový rok. Na programu je šest zápasů s deseti Čechy. Barys Astana s brankářem Dominikem Hrachovinou hostí Vladivostok s Karlem Kubátem a Vojtěchem Polákem, Jaroslavl s gólmanem Alexandrem Salákem a bekem Jakubem Nakládalem se představí v Ufě.

Nizněkamsk s Adamem Poláškem a Andrejem Nestrašilem bude hrát v Moskvě proti CSKA a kanonýr Jiří Sekáč zamíří s Kazaní do Minsku. Soči s asistenty trenéra Václavem Sýkorou a Pavlem Hynkem zase hostí Nižnij Novgorod.

"Teď to tak je, Rusko v tom je svoje a člověk to musí brát. Asi by měla být rodina spolu, ale takových let, co budeme spolu, ještě zažijeme dost," řekl Sekáč, kterému se narodila na konci listopadu dcera Sofie a byl tak v Rusku delší dobu sám. Nyní čeká na příjezd rodiny po vyřízení dokumentů.