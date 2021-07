Krpálek se pral s bolavým prstem a bál se, že mu medaile spadne

Tokio - S bolavým prsteníčkem levé ruky dokázal Lukáš Krpálek vybojovat své druhé olympijské zlato. V Tokiu dnes triumfoval v kategorii nad sto kilogramů, navázal na triumf z nižší váhové třídy z Ria de Janeiro a získal si obdiv legend. Při vyhlašování se pak bál, že mu medaile, kterou si musel brát z podnosu, spadne na zem.

Krpálek zvládl turnaj skvěle, porazil na body všechny čtyři soupeře. Během soubojů ale bylo vidět, že není zcela v pořádku. Vyklepával si ruku a měl i bolestivou grimasu v obličeji.

"Čtrnáct dní zpátky jsem si trochu povyhodil prst na levé ruce," prozradil a vyprávěl, jak si pak po tréninku navlékl snubní prstýnek a do druhého dne mu prst otekl. "Myslel jsem, že si budu muset uříznout prstýnek. Když jsem to doma naznačil, úplně jsem s tím neuspěl," líčil se smíchem.

Dokonce plánoval, že by se s prstýnkem na ruce pral za pomoci tejpu. "Naštěstí se povedlo ten prstýnek sundat a prst se trošičku dal do kupy. Snažil jsem se ho maximálně ledovat, dával jsem tomu, co bylo třeba, ale závěrečná příprava kvůli tomu byla náročná," uvedl.

Při zápasech ho prst bolel v momentech, kdy se soupeřům vytrhával. "Prst to nedával. Těším se, že už to máme za sebou a dám si všechny bolístky do kupy," řekl. A myšlenkami už byl na hrách v Paříži 2024. "Za půl roku začíná olympijská kvalifikace, tak abych byl zdravotně připravený o to zabojovat a zkusit ještě vybojovat jednu olympijskou medaili, protože do třetice by to bylo krásné."

Trošku ho mrzelo, že hala zela prázdnotou. A rovněž kvůli opatřením proti koronaviru si musel jako ostatní medailisté sám vzít medaili a pověsit si ji na krk. "Je to divný. Musím říct, že jsem se i obával, aby mi nespadla, když jsem si ji tam bral. Prolítlo mi hlavou, že by to byl takovej trapas. Ale možná by to proletělo všude. Byl bych takovej zábavnej kousek," uvedl Krpálek.

Z opatření byl ale celkově rozpačitý. "Samozřejmě mě to mrzí. Člověk musí být na stupních v masce. Přitom jsem předtím iks minut na žíněnce, pereme se tam mezi sebou a potom musíme být v masce. Je to takový divný. Na druhou stranu musíme být rádi, že olympiáda je, že proběhla, že jsme tady mohli být."

Jako první v historii vyhrál olympiádu ve dvou různých kategoriích. K obrovskému úspěchu českému judistovi blahopřál i jeho soupeř Francouz Teddy Riner. "Přišel za mnou a říkal, že klobouk dolů, že obrovská poklona. Bylo hrozně hezký to přijímat od takového člověka, jako je Teddy, který vyhrál dvě olympiády a má dva bronzy z olympiády, je desetinásobný mistr světa. Musím říct, že o to cennější poklona to pro mě byla," ocenil Krpálek gesto velkého soka.

S gratulací přispěchal i Japonec Tadahiro Nomura, se třemi zlatými medailemi nejúspěšnější judista olympijských her. "I tohle mě hrozně překvapilo a hrozně potěšilo," řekl Krpálek a dodal: "Poslední obrovský gratulant, který mi udělal obrovskou radost, byl Takamasa Anai, kterého jsem porazil na olympiádě v Londýně, kterému jsem tak trošičku ukončil kariéru. Přišel za mnou a říkal, že je na mě strašně pyšný za to, co se mi povedlo. Musím říct, že to byla pro mě jedna z nejkrásnějších poklon, kterou jsem dostal. Pro mě to vždycky byla taková noční můra. A musím říct, že když za mnou přišel a sklonil mi takovouhle poklonu, tak to bylo něco nádhernýho," řekl.

Zatímco v Riu Krpálka provázela cestou ke zlatu píseň Olgy Lounové Jsem optimista, tentokrát mu pohodu navozoval song Hany Zagorové. "Já nemám strach ze šedých vlasů. Musím říct, že mi hrála ve sluchátkách hodně, když jsem jezdil autobusem. Tahle písnička byla tady taková hodně oblíbená. Myslím, že večer si ji ještě párkrát vyslechneme," řekl Krpálek.