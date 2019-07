Krpálek první souboj s Rinerem prohrál v prodloužení

Montreal - Judista Lukáš Krpálek se na Grand Prix Montrealu poprvé v kariéře utkal s francouzskou legendou Teddym Rinerem a desetinásobnému mistru světa a dvojnásobnému olympijskému vítězi podlehl v semifinále v prodloužení. Riner se na tatami vrátil po téměř dvouleté pauze a prodloužil sérii neporazitelnosti trvající od září 2010.

Krpálek po zisku zlata v Riu de Janeiro přestoupil z váhy do 100 kg do nejtěžší kategorie a s Rinerem se střetl po téměř třech letech čekání. Duel olympijských šampionů byl dlouho nerozhodný a po čtyřech minutách šel do dvouminutového prodloužení, v jehož závěru Francouz bodoval a prodloužil devět let trvající neporazitelnost.

Třicetiletý Riner v Montrealu zápasil poprvé od listopadu roku 2017, kdy na mistrovství světa bez rozdílu vah v Marrákeši získal jubilejní desátý titul.

Pátý muž z červnových Evropských her Krpálek byl v Montrealu nasazen přímo do čtvrtfinále, v němž porazil před vypršením času domácího Kanaďana Marca Deschenese. Po prohře s Rinerem bude bojovat o bronz s Němcem Johannesem Freyem.