Abú Zabí - Judista Lukáš Krpálek rozšířil svou sbírku medailí o stříbro z Grand Slamu v Abú Zabí. Finále váhové kategorie nad 100 kilogramů mu ale vůbec nevyšlo, když už po pěti vteřinách podlehl nenasazenému Rusovi Inalu Tasojevovi, loňskému juniorskému mistrovi světa. Český reprezentant si do světového žebříčku připíše 700 bodů a upevní si druhou pozici.

Sedmadvacetiletý Krpálek byl nejvýše nasazeným judistou na turnaji a nejprve porazil Kazacha Galymžana Krikbaje, když ho v závěru udržel na zemi. Následně zdolal Bělorusa Vladislava Ciarpického v prodloužení.

V semifinále si olympijský vítěz z Ria poradil s Izraelcem Orem Sassonem, kterého po 90 vteřinách hodil na ippon. Soupeř si při rozhodujícím chvatu poranil loket a musel se nechat ošetřit. Následně nenastoupil do boje o bronz.

Ve finále zvolil Krpálek agresivní začátek. Okamžitě se snažil o nástup, dostal se soupeři na tělo, ale dvacetiletého Rusa tím nezaskočil. Ten naopak zkušeně kontroval a už po pěti sekundách zápas ukončil ipponem. Ukončil tak Krpálkovu sedmizápasovou vítěznou šňůru.

Z dalších českých reprezentantů se v Abú Zabí nejvíce dařilo Jaromíru Musilovi, který ve váze do 81 kilogramů obsadil sedmé místo poté, co prohrál ve čtvrtfinále s pozdějším stříbrným medailistou Matthiasem Cassem z Belgie.

Jakub Ječmínek ve váze do 73 kilogramů nestačil ve 2. kole na nejvýše nasazeného Odbajara Ganbátara z Mongolska. V osmifinále váhy do 66 kilogramů skončil Pavel Petřikov a ve váze do 90 kilogramů prohrál David Klammert ve 2. kole s Číňanem Pu Che-pi-li-ke.