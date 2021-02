Krpálek prohrál na Grand Slamu hned první zápas

Tel Aviv - Judista Lukáš Krpálek na Grand Slamu v Tel Avivu skončil hned po prvním zápase. Olympijského vítěze a nasazenou jedničku váhové kategorie nad 100 kg vyřadil ve druhém kole překvapivě Bělorus Alexandr Vachovjak.

Krpálek měl na úvod volný los, zatímco Vachovjak si poradil se Slovincem Enejem Mariničem. Bělorus, který je ve světovém žebříčku až na 32. místě, pak dokázal zaskočit i českého favorita. Proti úřadujícímu mistrovi světa získal wazari a poté se ubránil závěrečnému tlaku třicetiletého českého reprezentanta.

Pro Krpálka to byl první start v olympijské sezoně. Naposledy se pral v listopadu na evropském šampionátu v Praze, kde na nejlepší nestačil a skončil pátý. Tentokrát se překvapivě ani nedostal do finálového programu. Prohrál s třiatřicetiletým Bělorusem. "Je pro mě velmi těžkým soupeřem. Každý zápas, který jsem s ním šel, byl vyrovnaný a většinou jsem ho dokázal porazit až v prodloužení. Bohužel dneska jsem odcházel jako poražený já," uvedl Krpálek ve vyjádření pro média.

V Tel Avivu se Krpálkovi dařilo nejméně z českých reprezentantů. Věra Zemanová i Renata Zachová měly bilanci jednoho vítězství a jedné porážky. "Nesmírně mě to mrzí, protože jsem na tomto turnaji chtěl uspět a po dlouhé době vybojovat zase medaili. To se bohužel nestalo, musíme to tak brát a bojovat dál," litoval český reprezentant.

Po turnaji měl zůstat v Tel Avivu na soustředění, které ale bylo zrušeno. V neděli se vrátí domů a neví, co ho v dalších týdnech čeká. "Musíme, pokud možno, začít cestovat po nějakých kempech a připravovat se směrem k olympiádě. Další start bych měl mít na Grand Prix v Antalyi začátkem dubna. A potom mistrovství Evropy v Lisabonu. Doufejme, že se mi podaří maximálně připravit na tyto turnaje. Přestože jsem tady šel pouze jeden zápas, tak to musím brát jako rozepírací závod, který mě posune dál. Jsou přede mnou důležitější závody, k těm musíme cílit a tohle hodit za hlavu," dodal Krpálek.