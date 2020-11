Krpálek přemohl covid a chce na domácím ME bojovat o medaili

Praha - Olympijský vítěz a úřadující mistr světa Lukáš Krpálek věří, že se zbavil následků covidu-19, a na domácím mistrovství Evropy v judu se chce poprat o medaili. Bude to ale jeho první turnaj po jedenácti měsících, naposledy absolvoval loni v prosinci Masters v Číně. Na závěrečném kempu v Turecku mu k psychické pohodě pomohla přítomnost rodiny i vítězství v nohejbalu.

Krpálek si chtěl v sezoně poznamenané koronavirem otestovat formu na Grand Slamu v Budapešti, ale start mu znemožnil pozitivní test na covid-19. "Příznaky byly minimální. Pokašlával jsem, ztratil jsem chuť, čich, do toho jsem měl menší rýmu," popsal dnes novinářům při videokonferenci.

Po deseti dnech byl negativní a po zevrubné prohlídce odletěl na kemp do Turecka. Následky onemocnění se v tréninku ale zpočátku projevovaly. "Cítil jsem se unavenější, než normálně jsem. Celou dobu nás všechny, co jsme tím prošli, provázela bolest hlavy, to nás trošičku omezovalo. Doufám, že tyhle věci odezněly, všechno je za námi," řekl.

Tři dny teď bude trénovat na Folimance a ve čtvrtek se přesune na hotel, aby se uzavřel do bubliny, kde bude stejně jako ostatní účastníci trávit šampionát. Bude jeho největší hvězdou. "To očekávání ode mě bude obrovské. Každý bude čekat medaili nebo i titul, ale já musím jít od zápasu k zápasu, tohle si nepřipouštět. Může přijít chyba, můžu prohrát. Moc by mě mrzelo, kdyby to bylo na domácím šampionátu, ale to si nesmím připouštět, musím jít pro vítězství," zhodnotil své šance trojnásobný evropský šampion.

Sebevědomí mu dodává i vydařená příprava před tím, než ho před měsícem přibrzdil koronavirus. "Celou dobu přípravy, ať to bylo kdekoliv, jsem se cítil výborně a to jsem se prával s těžkými soupeři. Doufám, že se tak budu cítit i v sobotu. Rozhodně budu chtít vybojovat tu medaili," prohlásil.

Sám je zvědavý, co s ním udělá bezmála roční turnajová pauza. "Závod je něco úplně jiného než trénink. Byl bych klidnější, kdybych nějaký start absolvoval. Bohužel jsem žádný start nemohl mít. Myslím, že tam bude spousta lidí, kteří budou v podobné pozici," přemítal.

Z evropského šampionátu se odhlásila francouzská legenda nejtěžší váhové kategorie Teddy Riner i Krpálkův neoblíbený soupeř Henk Grol z Nizozemska. "Byl bych samozřejmě radši, kdyby tam byli, ale jinak všichni přijedou. Konkurence bude obrovská a já jsem rád, že tolik lidí přijede," komentoval to čerstvý třicátník.

Nedělní narozeniny ale zatím neslavil, v současné situaci ani žádný velký večírek není možný. "Nějaká oslava proběhne až po mistrovství Evropy, ale asi spíš v rodinném kruhu. Jenom jsme si připili s manželkou a dali jsme děti brzy spát, protože jsme se včera vrátili z Turecka," dodal.