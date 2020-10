Praha - Olympijský vítěz a mistr světa v judu Lukáš Krpálek překonal koronavirus. Ve středu měl negativní test na nemoc covid-19, řekl serveru iSport.cz reprezentační trenér Petr Lacina. Nejlepší český judista začne s lehkou kondiční přípravou a příští středu by měl odletět na jedenáctidenní kemp do Antalye. Tam by se měl připravit na mistrovství Evropy v Praze, které by se mělo v O2 Areně uskutečnit od 19. do 21. listopadu.

Krpálek měl pozitivní test na začátku minulého týdne před plánovaným odjezdem na turnaj kategorie Grand Slam v Budapešti, o který přišel. Onemocnění covid-19 má za sebou. "Ve středu byl na testech, je negativní. Teď začne s lehkou kondiční přípravou, ve středu letí na jedenáct dní na kemp do Antalye," uvedl Lacina.

Jediným Krpálkovým příznakem byl kašel. Před odletem do Turecka absolvuje prohlídku, aby se zjistilo, zda je úplně v pořádku. "Na začátku příštího týdne bychom ho poslali na krevní testy, případně spiroergometr, abychom viděli, než naskočí do plné zátěže, jestli to zanechalo nějaké následky," plánoval trenér.

Následky jsou nepředvídatelné. "Uvidíme, jestli ho to nějak ovlivní. Tím, že měl kašel, se bojím, že by mohl mít problém dechově," poznamenal Lacina.

Evropský šampionát v Praze by měl být vrcholem pro Krpálka i další české reprezentanty, kteří vzhledem k uzavření vnitřních sportovišť v Česku mohou naplno trénovat jen v zahraničí. Nad jeho konáním se ale necelé tři týdny před začátkem vznáší otazník kvůli pokračujícímu šíření koronaviru v Česku.