Praha - Judista Lukáš Krpálek pravděpodobně zůstane v nejtěžší váhové kategorii, v níž letos v Tokiu získal olympijské zlato. Na podzim přibral na 120 kilogramů a shazovat dvě desítky kilogramů, aby se mohl vrátit mezi judisty do sta kilogramů, by bylo náročné. Ačkoliv to nejdříve neplánoval, na žíněnku se vrátil už na podzim. Představil se v rakouské lize a před necelými dvěma týdny skončil s Crvenou Zvezdou Bělehrad druhý na mistrovství Evropy klubů.

"Srbové mi napsali v září. Neodpověděl jsem hned. Přemýšlel jsem a říkal jsem si, že mě to nakopne zase zpátky a aspoň se tímhle stylem vrátím. Na to, že jsem toho úplně tolik nenatrénoval, tak to byl ode mě dobře podaný výkon," řekl před dnešním vyhlášením ankety Sportovec roku, v níž útočí na třetí korunu.

Zápasy mu chyběly. "Těšil jsem se, až nastoupím v Paříži na tu žíněnku. Měl jsem i rozhodující zápasy. Očekávání ode mě bylo velké, přesto jsem si to užíval," svěřil se. Ani jako olympijský šampion v obou kategoriích, kterým se v kariéře věnoval, neztrácí motivaci. "Pro mě je vždycky motivace přijít na další turnaj a chtít zase vyhrát, vybojovat zase medaili. Každý turnaj je specifický a každý je jiný. Rozhodně největší motivací je olympiáda v Paříži, které bych se rád zúčastnil a rád bych bojoval o třetí olympijskou medaili. Chtěl bych udělat maximum pro to, aby se to povedlo. Aby tam byla moje rodina, aby mě viděli startovat na takhle velké soutěži," plánoval jednatřicetiletý judista.

Zřejmě zůstane mezi největšími siláky, i když zvažoval návrat o kategorii níž. "Za mě rozhodla váha, která mi trošku šla nahoru a dostal jsem se na 120 kilo. Vím, že jakmile se vrátím do těžké přípravy, půjde dolů, ale pravděpodobně jsme s týmem usoudili, že pro mě bude lepší zůstat v té váhové kategorii nad sto kilogramů," vysvětloval. Na Vánoce se mu toto rozhodnutí hodí. "Člověk se nemusí tolik omezovat," usmíval se dvojnásobný mistr světa.

Díky úspěchu v Tokiu patří společně s tenistkou Barborou Krejčíkovou k největším favoritům tradiční ankety sportovních novinářů. Sám by se rozhodovat nechtěl. "Je těžké porovnávat výkony v různých sportech. Jméno ode mě neuslyšíte. Vyjmenoval bych celou desítku. Všem bych tu korunu dal. Nejkrásnější formát by byl vybrat desítku nejlepších sportovců a ty ocenit stejně," dodal.