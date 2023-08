Krpálek i Klammert vypadli na Masters v Budapešti v prvním kole

Tisková konference Českého svazu juda před MS mužů a žen, které se uskuteční od 7. do 14. května v Dauhá., 3. května 2023, Praha. Lukáš Krpálek.

Budapešť - Pro judistu Lukáše Krpálka skončil turnaj Masters v Budapešti už v prvním kole. Dvojnásobný olympijský vítěz prohrál v kategorii do 100 kg svůj úvodní duel s Muzaffarbekem Turobojevem z Uzbekistánu. V prvním kole vypadl také David Klammert v devadesátce.

Dvaatřicetiletý Krpálek podlehl o devět let mladšímu světovému šampionovi z roku 2022 před limitem na techniku harai goši. Stříbrný medailista z květnového MS v Dauhá nevyužil možnost získat velkou porci bodů do olympijského žebříčku. Masters pro nejlepších 32 judistů v každé kategorii je po světovém šampionátu nejlépe bodovaným turnajem.

Ve váze do 90 kg vypadl Klammert s mistrem světa z roku 2017 Nemanjou Majdovem ze Srbska.

V sobotu se v Budapešti blýskla pátým místem v kategorii do 63 kilogramů Renata Zachová, jež by mohla jako první česká judistka po dvaceti letech postoupit na OH.