Baku - Když rozhodčí vyhlásili bronzovým medailistou na mistrovství světa v Baku jeho protivníka Dúrenbajara Ulzíbajara z Mongolska, český judista Lukáš Krpálek se nechápavě rozhlížel kolem sebe. Věřil, že nepříznivé rozhodnutí sudího opraví videorozhodčí, ale to se nestalo. Nepomohly ani dlouhé protesty, Krpálek tak musel přijmout porážku, ale ani několikeré zhlédnutí situace ze záznamu ho nepřimělo změnit názor.

"Před šampionátem bych byl za páté místo šťastný, ale v tuhle chvíli jsem hodně zklamaný, protože vím, že to takhle nemělo dopadnout a že to rozhodnutí mělo být jiné," řekl Krpálek ČTK a Radiožurnálu.

"Nechci se vymlouvat. Vím, že jsem měl spoustu času na to zápas rozhodnout. Možná zbytečně dlouho jsem se ho snažil unavit. Ale v prodloužení přišla věc, ze které jsem i teď v šoku. Viděl jsem to několikrát na videu a pořád nepochopím, proč to ohodnotili takhle," prohlásil.

Mongol šel do útoku, který Krpálek odvrátil a soupeř klesl na kolena, ze kterých nemůže jít do chvatu. Český judista proto zaútočil. "Klečel na kolenou a já přebíral celou situaci a chtěl jsem ho hodit na chvat sumi gaeši, kdy jdu přes svá záda. A jak jsem si lehal, tak oni vyhlásili wazari pro soupeře," nechápal olympijský vítěz z Ria. Podle sudích však už v tu chvíli Ulzíbajar vstával, proto mohla být akce obodována.

"Je to věc, která hrozně bolí. Kdybych prohrál regulérně, tak bych to skousnul, ale takhle... Nebo kdyby to bylo v době bez videa. Ale když ta technika je a mohou se na to podívat, tak o to víc to mrzí. Pořád jsem čekal, že zakročí někdo z vyšší pozice nebo někdo, kdo to viděl jinak," popisoval, proč protestoval a zůstával na tatami, odkud ho sudí vykazoval.

Podle něj mohla roli sehrát i politika. "Trochu si myslím, že je to i tím, že Mongolové tu měli svého prezidenta. Tak chtěli, aby jejich závodník získal medaili. Ale to nemá se sportem nic společného. Vyhrát se má pořádně a ne pomocí rozhodčích. Ale třeba to je jen můj pohled," dodal.

Na druhou stranu připustil, že šampionát mu nevyšel podle představ. "Medaili jsem chtěl hrozně moc, ale dnes mi to úplně nesedlo. Sice jsem rád, že jsem porazil lidi, ze kterých jsem měl obavy. Ale vlastně skoro v každém utkání jsem upadl, prohrával jsem a musel jsem to otáčet. Před šampionátem jsem se cítil lépe než pak na žíněnce. Dělal jsem zbytečné chyby," uznal.

"Ta ve čtvrtfinále byla obrovská. Soupeř už skoro nemohl stát a já se zbytečně hrnul do chvatu. To byla zbytečná chyba. Sice to taky byla sporná situace, ale když jsem se na to podíval na videu, tak to mohli dát. Zvlášť domácímu závodníkovi," souhlasil dodatečně s rozhodčími.

Vstřebat zklamání mu nyní pomůže i čtyřměsíční dcera Mariana, která je spolu s manželkou Evou s ním v Baku. "Jsem rád, že tu rodina se mnou byla. Že mě podpořila v závodě. Když jsem slezl z tatami, tak jsem neměl náladu vůbec na nic, ale teď půjdu za nimi a budu si s malou hrát. A už se těším domů za (synem) Tondou, který mi také chybí. I když je člověk naštvaný, s dětmi přijde pohoda," řekl Krpálek.

Brzy je ale bude muset znovu opustit a vyrazit na další turnaje. "Musím to hodit za hlavu a jet dál. Doufám, že tuhle zášť si vynahradím někde jinde. Budu se snažit využít náročné přípravy a nějaké turnaje objedu. Určitě budu na Grand Slamu v Ósace, pravděpodobně v Abú Zabí a také za dva týdny na Grand Prix v Mexiku. Ale musíme to domluvit s trenéry," dodal.