Praha - Judistu Lukáše Krpálka čekají do konce roku ještě dva velké turnaje, na kterých chce uspět a získat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Dalo by mu to klid, aby se v první polovině příštího roku mohl maximálně soustředit na nabírání svalové hmoty a zesílení, což je pro něj v rámci přípravy na olympijské hry 2020 hodně důležité.

"Teď v listopadu mám Grand Slam v Ósace a v prosinci Turnaj mistrů v Číně. Tedy dva důležité turnaje, na kterých chci vybojovat co nejvíce bodů, abych si příští sezonu mohl dát volnější a věnovat se silové přípravě směrem k olympiádě a nabírání svalové hmoty," řekl Krpálek novinářům na dnešní tiskové konferenci k představení aplikace Aktivně a zdravě, jejímž je patronem a kde bude uživatelům dávat sportovní výzvy.

Olympijský vítěz z Ria de Janeiro bude po Novém roce čelit výzvě nabrat svaly, aby zvýšil svou hmotnost a nebyl tak znevýhodněn ve váze nad 100 kilogramů, kde se pere s judisty i o 50 kilogramů těžšími.

Naposledy na to doplatil ve finále Grand Slamu v Abú Zabí, kde už po pěti vteřinách prohrál s Rusem Inalem Tasojevem. "Cítil jsem obrovskou šanci na chvat, ale zapomněl jsem, že soupeř je o 30 kilo těžší. On to přebral a krásně mě z toho hodil. Je to pro mě ponaučení, že tohle v téhle váze nemohu dělat a že musím soupeře nejprve unavit, než začnu útočit. Jsem rád, že se to stalo na tomhle turnaji a ne někde na mistrovství."

Chystá se trávit hodně času v posilovně, aby tuto nevýhodu zmírnil. "V poslední době šla moje váha hodně dolů, protože příprava na mistrovství světa byla náročná. Takže přípravu chci zužitkovat právě na závěrečných turnajích roku, a pak budu trávit více času v posilovně a méně u juda. Máme posunuté mistrovství Evropy, které bude až v červnu sloučené s Evropskými hrami, takže bude na silovou přípravu dostatek času," řekl osmadvacetiletý rodák z Vysočiny.

Chce být fyzicky připravený i proto, že v příštím roce se už do bojů zřejmě zapojí největší hvězda jeho váhy Francouz Teddy Riner, který letos nebyl na žádném turnaji a bude muset dohánět body do olympijské kvalifikace.

"U něj bude bohatě stačit jeden rok kvalifikace. Když vyhraje pět turnajů, tak si udělá víc bodů než my ostatní za dva roky kvalifikace. U něj se nebojím, že by na olympiádě nebyl nasazený," řekl Krpálek na adresu desetinásobného mistra světa, který je od roku 2010 neporažený.

Krpálek se stal pojedenácté za sebou nejlepším českým judistou, čehož si váží, ale zároveň věří, že už ho brzy dokáže porazit někdo z nastupující generace. "Je to pro mě cenné ocenění, protože vím, kolik práce za tím stojí. Už jsem si kolikrát říkal, že to už vyhraje někdo jiný, ale pak se mi povedlo udělat velké medaile a tím jsem jim to zas vzal," uvedl.

"Ale cítím, že přichází mladí judisté, kteří na to brzy dosáhnou, za což jsem hrozně rád. České judo jde nahoru. Máme úžasnou mladou základnu. Je to super. Budu rád, když se někdo dostane na mou pozici," dodal.

V prosinci se bude také vyhlašovat anketa Sportovec roku, kterou v roce 2016 Krpálek vyhrál. Loni na něj navázala biatlonistka Gabriela Koukalová a letos podle něj není pochyb o tom, že anketu vyhraje dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. "Letos je jasné, to bude Ester. Ta je jednoznačný vítěz," míní bývalý mistr světa a trojnásobný evropský šampion.