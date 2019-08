Krpálek a spol. jdou do boje na MS v kolébce juda

Tokio/Praha - Olympijského vítěze Lukáše Krpálka a dalších šest českých judistů čeká vrchol sezony v Tokiu, kde v neděli začne mistrovství světa. Turnaj v kolébce juda bude generálkou na olympijské hry, které se za rok uskuteční právě v hale Budókan. Na mistrovství světa je navíc možné získat značný příděl bodů do olympijského žebříčku, který rozhodne o účasti na olympiádě.

Fotogalerie

Na to ale čeští judisté nechtějí myslet. "Není potřeba to řešit. Budeme se soustředit na soupeře. Ani se nebudeme soustředit na medaile, ty přijdou, když porazíme ty soupeře," řekl reprezentační šéftrenér Petr Lacina před odjezdem českého týmu do Japonska.

Největší českou nadějí bude zlatý medailista z Ria Krpálek. Na Evropských hrách se mu nedařilo a skončil pátý. Pak se ale blýskl třetím místě na Grand Prix v Montrealu, kde potrápil i legendárního Francouze Teddyho Rinera. Pro Krpálka to byl letošní třetí bronz z Grand Prix.

Na mistrovství světa Riner startovat nebude, čehož Krpálek litoval. Sám spoléhal na to, že se dostane do správné pohody na aklimatizačním kempu v Beppu bezprostředně před MS. Loni na světovém šampionátu skončil Krpálek pátý. "Chtěl bych do toho pátého místa být znovu. Doufám, že se to povede, že se třeba povede i něco víc, nějaká ta medaile. Určitě budu chtít do každého zápasu dát všechno," řekl před odletem do Asie Krpálek, kterého soutěž čeká až 31. srpna.

Poslední světový šampionát má podle všeho před sebou Pavel Petřikov, který bude na MS už podesáté. V olympijském roce 2020 se mistrovství světa nekoná a pak třiatřicetiletý Petřikov neplánuje pokračovat.

V opačné roli bude dvacetiletá Markéta Paulusová, jediná žena v české nominaci. Bude reprezentovat v nejtěžší kategorii nad 78 kilogramů. "Nastoupí mezi seniory do prvního velkého turnaje. Má něco přes 80 kilo, takže to bude mít mezi zavalitými soupeřkami těžké, ale ona se vůbec nebojí," řekl na její adresu Lacina.

Finálové bloky individuálních kategorií budou od 25. do 31. srpna denně od 12:00 do 14:00 SELČ.

Nominace českého týmu na MS v judu:

Muži: David Pulkrábek (do 60 kg), Pavel Petřikov (do 66 kg), Jakub Ječmínek (do 73 kg), David Klammert, Jiří Petr (oba do 90 kg), Lukáš Krpálek (nad 100 kg).

Ženy: Markéta Paulusová (nad 78 kg).