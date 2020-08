Kromě testu na covid-19 chce Řecko podle MZd dál i QR kód

Praha - Při cestování do Řecka je i nadále potřeba vygenerovaný QR kód, který země po přijíždějících turistech žádá od konce června. Na potvrzení od lékaře o negativním testu na covid-19 vydaném laboratoří musí být číslo cestovního dokladu - pasu nebo občanského průkazu. Povinnosti pro cestovatele dnes na webu upřesnilo ministerstvo zdravotnictví. Do Řecka se do poloviny září chystá 32.000 Čechů, jen příští týden zhruba 4800.

Formulář, takzvaný Passenger Locator Form (PLF), po jehož vyplnění je cestujícímu vygenerován QR kód, nesmí být starší než 48 hodin před překročením hranice. K dispozici je v angličtině na webu. Povinný je bez ohledu na způsob dopravy a místo vstupu do země, včetně letišť, kde ho musí kontrolovat letecké společnosti. Je tedy nutné ho vytisknout nebo ho mít uložený například v telefonu.

V elektronickém formuláři se vyplňují základní data o cestě a hlavně adresa ubytování v Řecku kvůli tomu, aby byli dohledatelní. Po vyplnění formuláře dostanou emailem QR kód, z něhož se podle určitého algoritmu generují podle čísla cestující, kteří jsou na letišti nebo hranici podrobeni testu na covid-19.

Stejnou povinnost prokázat negativní test jako Češi mají od začátku srpna turisté Bulharska, Rumunska a Spojených arabských emirátů, od 12. srpna z Malty a od pondělí shodně s ČR také z Belgie, Nizozemska, Švédska a Španělska.

"Test doporučujeme mít i v případě, pokud plánujete cestovat do Řecka z letiště mimo ČR. Ačkoli opatření vydané řeckými orgány situaci odletu z letiště mimo území ČR výslovně neupravuje, může vám být bez testu odepřen vstup na palubu letadla," uvádí ministerstvo. Češi do Řecka létají například z Vídně.

Lidé si musí testování sami zaplatit, ve většině krajů stojí 1756 korun, další zhruba 200 až 250 korun stojí anglické potvrzení. Opatření platí nejméně do 31. srpna. ČR kvůli němu posiluje kapacity testovacích míst ve všech krajích a turisté před cestou do Řecka jsou na odběrových místech přijímání přednostně.

Testy na covid-19 musí podle ACK zlevnit

Testy na covid-19 se musejí podle Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) zlevnit. Jejich cena by se měla pohybovat kolem 500 korun. Nařízeno by také mělo být, aby testovaný dostal výsledek do 24 hodin, nikoliv do 48 hodin jak je stanoveno nyní. Hrazení testů cestovními kancelářemi (CK) klientům jedoucím do Řecka bude mít silný dopad na jejich ekonomiku. ČTK to dnes řekl místopředseda ACK Jan Papež. Ministerstvo zdravotnictví požadavky odmítlo, cena je podle něj přiměřená a limit 48 hodin dostatečný, byli lidé test stihli požadovaných 72 hodin před příjezdem do Řecka.

Vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Renata Povolná na dotaz ČTK uvedla, že resort neplánuje upravit zastropování ceny pro samoplátce. Tu ministerstvo upravovalo už v polovině května, kdy stanovilo maximální 1756 korun. O částku se dělí odběrové místo a laboratoř. "Odvíjí se od ceny, kterou platí laboratořím zdravotní pojišťovny podle číselníků zdravotních výkonů. Cílem je jak přijatelnost ceny pro samoplátce, kteří těchto testů stále více využívají, tak zároveň udržitelnost pro testující laboratoře.

V úterý úhradu testů na koronavirus oznámila CK Alexandria, další CK volí příspěvek formou slevy na zájezd. Všem svým zákazníkům mířícím do Řecka testy zaplatí CK Fischer a Exim Tours, sdělili mluvčí kanceláří dnes ČTK.

Rozhodnutí o hrazení testů na covid-19 cestovními kancelářemi Papež považuje za "záchranný kruh", aby vůbec udržely cestování v chodu. Je to podle něj ovšem další výdaj, který negativně poznamená jejich ekonomiku. "Pokud si klient koupí zájezd za deset tisíc korun, cestovní kancelář na něm může vydělat zhruba 990 korun. To je méně, než stojí test. Jeho proplacením tedy cestu klienta kancelář dotuje," uvedl Papež příklad.

Gesto CK by podle Papeže mělo být pro stát jasným signálem, že nemůže cestovní kanceláře nechat bez pomoci. Testování na koronavirus se podle Papeže stane součástí našich životů, je tedy třeba, aby klesla jejich cena. Ve fakultních a krajských nemocnicích je cena za test 1756 korun. Soukromá odběrová místa si mohou účtovat i více. Zároveň by podle Papeže měla být garance výsledku do 24 hodin. Výsledek do dvou dnů je podle něj pro cestovatele riskantní, mohlo by se totiž stát, že neodjede ne kvůli pozitivitě na koronavirus, ale nestihne mít dokumenty na cestu včas. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK shání.

Papež zároveň ocenil práci hygieniků a armády, kteří podle něj v současné době usilovně pracují na nastavení nového systému v souvislosti s povinnými testy do Řecka. Je podle něj škoda, že se problematika nezačala řešit dříve, už když Slovinsko na začátku července Českou republiku zařadilo mezi rizikové země.

Češi musejí od 17. srpna se při cestě do Řecka prokázat negativním testem na koronavirus. CK Alexandria uhradí všem svým klientům testy do výše 1674 korun, což je maximální cena stanovená ministerstvem zdravotnictví. Testy za běžnou cenu zaplatí také CK Fischer, oznámil dnes ČTK její mluvčí Jan Bezděk. CK Exim Tours podle svého obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky všem zákazníkům cestujícím do Řecka uhradí test do výše 1800 korun, řekl dnes. Čedok poskytne na test slevu 1500 korun při koupi nového zájezdu do Řecka, CK Blue Style zlevní nový zájezd o cenu testu, nejvýše však o 1750 korun na osobu. Klientům, kteří mají již cestu koupenou, vystaví do částky 1750 korun dárkový poukaz.