Kromě předsednictví chce Bek řešit přípravu na diskuse o evropské politice

Premiér Petr Fiala (vpravo) uvedl 18. prosince 2021 v Praze do funkce nového ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Kromě přípravy českého předsednictví v Radě EU je pro nového ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) prioritou zlepšit koncepční a argumentační přípravu vlády na diskuse o evropské politice a legislativě. Řekl to na dnešní tiskové konferenci poté, co ho předseda vlády Petr Fiala (ODS) uvedl do funkce. Česko bude EU předsedat v druhé polovině příštího roku.

Vláda ANO a ČSSD v srpnu navýšila rozpočet o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Podle Beka ale kalkuloval s náklady odpovídajícími tehdejší době, problém vidí v poměrně vysokém tempu inflace. Nepochybně se podle ministra projeví také nárůst platů. "Podstatná část rozpočtu evropského předsednictví souvisí například s bezpečností. Tyto zvýšené náklady budeme muset zohlednit," řekl na dotaz ČTK Bek.

Z hlediska personálního zabezpečení je ministr ujišťován, že díky spolupráci resortů lze předsednictví zvládnout. Může to podle něj znamenat, že se dočasně do jisté míry oslabí odborná expertiza na resortech, což chce řešit s kolegy ve vládě. Na výrazné posilování personálu ale podle něj už není prostor.

Česko podle něj při předsednictví musí ukázat evropským partnerům, že je zralou zemí schopnou moderovat diskusi a hledat kompromis členských zemí. Za priority předsednictví považuje vypořádání se s následky koronavirové krize, politiku související se změnami klimatu a řešení problematiky migrace a bezpečnosti.

Kromě toho chce Bek zlepšit koncepční a argumentační přípravu vlády na diskuse o evropské politice a legislativě. Odpovědi resortů na bruselské návrhy podle něj musí být podloženy analýzami, daty a scénáři s alternativami.

Bek je předsedou senátního výboru pro evropské záležitosti. V letech 2011 až 2019 byl rektorem Masarykovy univerzity, ve funkci tehdy vystřídal nynějšího premiéra Fialu. Ten o Bekovi řekl, že má velký rozhled, velké jazykové vybavení a rozumí evropské problematice.