Kroky českých politiků neodpovídají zájmům ČR, řekla ruská mluvčí

Moskva - Nynější kroky českých představitelů ve vztahu k Ruské federaci neodpovídají zájmům České republiky. V souvislosti s vypovězením dvou ruských diplomatů to řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Praha diplomaty vyhostila kvůli kauze údajné hrozby českým komunálním politikům. Toto jednání podle mluvčí odpovídá vnitropolitickým poměrům v Česku. Vztahy mezi oběma zeměmi záměrně poškozuje část českých elit, řekla Zacharovová v ruské státní televizi Rossija-1.

"Kdo stojí za tou elitou, na to už jsme poukázali příkladem celé té špinavé kampaně ohledně stěhování a demontáže památníku (maršálovi Ivanu) Koněvovi. Jsou to opět stejní partneři," řekla Zacharovová v pořadu ruské televize Večer s Vladimirem Solovjovem. "Partnerství předpokládá, že partner nebude věci zhoršovat. Ale co se děje - západní partner do té samé České republiky, do její politiky, vždy přináší něco, co má destruktivní charakter," cituje Zacharovovou agentura TASS.

"Češi to nemají zapotřebí," podotkla mluvčí. Poznamenala také, že obyvatelé Česka mají právo se rozhodnout, jaký budou mít vztah k Rusku a k lidem, kteří v něm žijí.

Michail Brjuchanov, šéf ruské vládní agentury Rossotrudničestvo, pro kterou vyhoštění diplomaté pracují, dnes agentuře Ria Novosti řekl, že oba se do Ruska vrátí dnes pozdě večer a že poletí jako běžní cestující. Uvedl, že nejspíše nepůjde o pravidelnou linku, ale možná o charterový let pro návrat turistů.

Na internetových stránkách moskevského letiště Šeremeťjevo je uvedeno, že spoj letecké společnosti Aeroflot z Prahy přistane ve 23:50 moskevského času (22:50 SELČ).

Vyhoštění diplomaté v Praze působili na Ruském středisku vědy a kultury. Česko je vypovědělo v souvislosti s kauzou údajné ruské hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček v pátek informovali, že záležitost byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace.

Moskva hned v pátek označila rozhodnutí Prahy za provokaci a nepřátelský krok a pohrozila odvetou.