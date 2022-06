KRNAP nechá v místě tragického pádu smrku na auto vykácet možné rizikové stromy

Těžká technika odstraňuje strom na silnici II/252 do Malé Úpy v Krkonoších, 19. června 2022. Vzrostlý smrk předtím spadl na projíždějící auto. Tři lidé zemřeli, jeden člověk skončil v nemocnici.

Těžká technika odstraňuje strom na silnici II/252 do Malé Úpy v Krkonoších, 19. června 2022. Vzrostlý smrk předtím spadl na projíždějící auto. Tři lidé zemřeli, jeden člověk skončil v nemocnici. ČTK/HZS Královéhradeckého kraje

Malá Úpa (Trutnovsko) - Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes nechá v místě tragického pádu smrku u silnice do Malé Úpy pokácet stromy, které by mohly být rizikové. ČTK to řekl mluvčí KRNAP Radek Drahný. V neděli odpoledne na silnici spadl smrk na auto, ve kterém zahynuli tři lidé. Jeden člověk skončil v nemocnici. Okolnosti pádu stromu vyšetřuje policie. Kmen zříceného stromu policie zajistila pro další zkoumání, uvedla pro ČTK mluvčí policie Iva Kormošová.

Lesníci podle Drahného zkontrolovali porost v lokalitě nehody již v neděli. "Na místo přesouváme těžařskou firmu. Kácet by se mohly jednotky až nižší desítky stromů," řekl Drahný. Kácení by mělo být hotové ještě dnes, aby se mohla pro provoz opět otevřít cesta vedoucí na Malou Úpu a k hraničnímu přechodu do Polska na Pomezních Boudách.

Bezprostřední příčinou pádu stromu byl podle správců parku zřejmě silný poryv větru. Strom byl také ve spodní části zřejmě napadený hnilobou, uvedl Drahný. Smrk o délce 30 metrů a stáří kolem 150 let se zlomil ve výšce asi tří metrů nad zemí. U pařezu měl strom asi jeden metr v průměru. "Strom vypadal zdravě a nic nenasvědčovalo tomu, že by hrozil jeho pád," řekl Drahný.

Strom spadl na auto na silnici II/252 do Malé Úpy asi 200 metrů za odbočkou ze silnice Trutnov - Pec pod Sněžkou. V autě, které jelo od Malé Úpy, podle policie na místě zemřely dvě ženy ve věku 76 a 88 let a patnáctiletý chlapec. Šestasedmdesátiletého řidiče záchranáři vrtulníkem převezli do nemocnice. Strom auto zcela zničil.

Správa KRNAP stromy podél cest podle Drahného průběžně sleduje a rizikové stromy, u nichž by mohl hrozit pád, preventivně kácí. Riziko sražení stromu větrem se ale podle něj nikdy zcela eliminovat nedá. Nedělní tragédie je podle něj první takovým případem v Krkonoších.

V Krkonoších v neděli odpoledne vál silný vítr. Podle dat z meteorologické stanice na poštovně Anežka na Sněžce měl vítr v neděli před 14:30 v nárazu rychlost 121,7 kilometru v hodině, což bylo nad hranicí orkánu, která je 118 kilometrů v hodině.