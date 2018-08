Praha - Vedení Prahy vyřešilo nevýhodné smlouvy, problematickou kartu opencard, snížilo zadlužení města a získalo pod kontrolu některé firmy či komodity. ČTK to řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Podle opozice ale naopak koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) nebyla schopna například zahájit výstavbu důležitých dopravních staveb, řešení některých problémů je neúplně a hádkami mezi sebou paralyzovala chod města.

"Hodně se toho povedlo, a to i přes obecný názor, že městská rada toho příliš neudělala. Nebyli jsme bezchybní a jasně, že jsou i věci, které se nepovedly," uvedla Krnáčová.

Dodala, že na magistrát šla vyřešit pro město nevýhodné smlouvy. "A to se z velké části povedlo. Vyřešili jsme opencard, smlouvu na pronájem Škodova paláce, získali jsme pod kontrolu strategicky důležité firmy a energie. Například Praha konečně opět ze 100 procent vlastní Pražské služby, dohodli jsme se na získání pražské vody (město koupí podíl v Pražských vodovodech a kanalizacích), máme pod kontrolou osvětleni a další," vyjmenovala Krnáčová.

Podle předsedy zastupitelů opoziční TOP 09 Václava Novotného, je ale třeba u lítačky a Škodova paláce řešení sporné. "Kdo profitoval z uzavření nové smlouvy na pronájem paláce bylo jasné ve chvíli, kdy byla smlouva podepsána. Tehdejšímu vlastníkovi spory blokovaly prodej, jakmile byly vyřešeny, budovu prodal," řekl Novotný. U lítačky je podle něj město odkázáno místo dodavatelské firmy EMS na vlastníka karet, firmu XT-Card.

Podle Krnáčové se koalici podařilo rovněž zahájit opravu Václavského náměstí, Výstaviště, náplavky a zrekonstruovalo Stromovku, kde začala také oprava zchátralé Šlechtovy restaurace. "Zároveň má Praha nejnižší zadlužení ve své historii - 20 miliard korun, podařilo se nám ho o jednu třetinu snížit. Pro příští volební období je proto připravena historicky největší částka na investice," doplnila.

Právě problém investic byl v uplynulých letech tím, co opozice koalici vyčítala, tedy, že peníze v této oblasti nedokázala stoprocentně vyčerpat. "Praha nabrala za posledních pět let obrovské zpoždění. Nezahájila jedinou velkou infrastrukturní stavbu, stojí dostavba okruhu, metro D, spojení s letištěm. I proto kolabuje doprava," řekla ČTK místopředsedkyně ODS a šéfka zastupitelů ODS Alexandra Udženija. "Další kiks jsou nepromyšlené parkovací zóny, které Pražáky nechrání a jen je otravují. Zpoždění má nový územní plán a získat stavební povolení trvá mnohem déle než dřív. To jsou důvody, proč stoupá cena bydlení k astronomickým částkám," dodala.

Opozice v průběhu téměř celého období vytýkala vedení města také výši běžných výdajů, které loni dosáhly asi 58 miliard korun. V roce 2015 byly 48,24 miliardy a o rok později překročily hranici 51 miliard.

Volební období provázely spory nejen koalice s opozicí, ale také uvnitř koalice. Na podzim roku 2015 se dokonce na několik měsíců rozpadla, znovu se dala dohromady na jaře 2016. V rámci sporů bylo výměněno několik radních. "Od začátku byla koalice názorově protichůdná a fragmentovaná. Z chuti po moci vytvořili koalici, kdy ti chytřejší z nich museli od začátku vědět, že se rozvoj města zastaví, a to je to nejhorší," řekl Novotný.

Rozepře v koalici pokračovaly i po jejím obnovení. Trojkoalice například požadovala, aby město prověřilo alternativní trasu poslední chystané části vnitřního okruhu z Pelc-Tyrolky na Balabenku, která by vedla po povrchu. ANO a ČSSD prosazovaly tunelovou variantu. Nakonec rada schválila, že město alternativu prověří, ale později rozhodnutí zrušila. "Konkrétně u městského okruhu si myslím, že jsme měli postupovat mnohem razantněji a neměli jsme se nechat Zelenými držet v šachu," uvedla Krnáčová.

Spory vyvolala i řada změn územního plánu, které primátorka předložila radním sama, protože náměstkyni Petře Kolínské (Zelení/Trojkoalice) to podle ní trvalo moc dlouho. Radní za Trojkoalici pak nesouhlasili s novelou Pražských stavebních předpisů rušících normu na oslunění, které prošly hlasy ANO a ČSSD, a postavila se i proti plánu založit společný podnik dopravního podniku a Penty na výkup pozemků k metru D.

Koalice má v 65členném zastupitelstvu většinu 33 hlasů. Na několik měsíců měla 34 hlasů, to když se ke klubu ČSSD přidala zastupitelka Monika Krobová Hášová (bezp.). Kandidovala za TOP 09, z které odešla. Následně opustila klub ČSSD a loni na podzim kandidovala do Parlamentu za ODA.