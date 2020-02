Krmenčíkovy góly se rozloží na celý tým, věří Guľa

Plzeň - Trenér plzeňských fotbalistů Adrián Guľa věří, že Viktoria si v jarní části sezony poradí i bez svého nejlepšího střelce Michaela Krmenčíka. Podle slovenského kouče by se góly reprezentačního útočníka, který na konci ledna přestoupil do Brugg, měly rozložit na celý tým. Lepší produktivitu čeká od křídelních hráčů a středních záložníků.

"Situace kolem Míši byla dlouhodobě otevřená, ještě když jsem ho poznal i osobně. Jeden přestup mu nevyšel kvůli zranění, další kvůli jiným věcem, když se hrála Liga mistrů atd. Teď se timing, nabídka i všechny okolnosti tak sešly, že jsme mu to umožnili," řekl Guľa na dnešním setkání s novináři.

Šestadvacetiletý Krmenčík se vrátil po těžkém zranění kolena, na podzim zaznamenal deset ligových gólů a byl jedním ze čtyř nejlepších kanonýrů nejvyšší soutěže. "My stojíme před novou výzvou nahradit i tak kvalitního střelce. Já věřím v to, že gólovost rozložíme a zodpovědnost za koncovku přeberou středoví a křídelní hráči. Samozřejmě je tam i možnost standardních situací, kde se góly také mohou rozložit," upozornil Guľa, který v zimě na lavičce nahradil Pavla Vrbu.

Francouzský útočník Jean-David Beauguel byl s čtyřmi brankami nejlepším střelcem plzeňské přípravy společně se záložníkem Janem Kovaříkem. "Myslím, že David byl gólový i v období, kdy byl Míša zraněný. Dostával prostor a dokázal být produktivní útočník. Věřím, že on i Choras (Tomáš Chorý), ale i další hráči ze středu a křídel budou schopni nejen šance vytvářet, ale i proměňovat," uvedl čtyřiačtyřicetiletý trenér.

Jeho svěřenci během povedené zimní přípravy ze sedmi utkání šestkrát zvítězili a jednou remizovali. "Určitě mě těší, že chlapci zvládali ty zápasy do vítězství, jsou to věci, na kterých budeme stavět i v lize. Protože zatím mám s nimi jenom tu měsíční zkušenost," konstatoval Guľa.

"Byly to stále jen přípravné zápasy, ale i ty jsou určitým signálem do budoucnosti, že mužstvo dokáže hrát takovým způsobem hry, je schopné ty věci ne jenom navnímat, ale i ukázat v zápasech. Proto se těším na ligu," doplnil rodák z města Nováky, jehož svěřenci odstartují ligové jaro v neděli na stadionu Opavy.

Další změny v kádru nevyloučil. "Transferové okno je otevřené, ve fotbale nemůžete dopředu říct nic zásadního, že se něco nebude nebo bude měnit. Zatím jsme v této pozici k dnešnímu dni. Ráno trénovali téměř všichni zdraví chlapci z kádru, který máme k dispozici," řekl Guľa.

Druhá Plzeň ztrácí propastných 16 bodů na vedoucí Slavii. Na třetí Jablonec má v tabulce tříbodový a na čtvrtou Spartu pětibodový náskok. Letenský celek kouč za největšího rivala v boji o druhé místo nepovažuje.

"Pro mě to není jen o jednom týmu. Mám respekt i k ostatním mužstvům, které se nachází v tabulce na dostřel. Liga je náročná, je tam ještě nadstavba. Věnuju maximální pozornost našemu týmu a chlapcům. Uvidíme, jak se bude potom chovat konkurence, to absolutně nemám pod kontrolou," prohlásil Guľa.

Společně s realizačním týmem a vedením Viktorie osobně sledoval generálku Sparty proti Malmö, protože Západočeši v té době také byli na soustředění ve Španělsku. "Bylo to v dostupné vzdálenosti, tak jsme se tam jeli podívat. Ale nešel jsem tam s tím, že najednou budu všechno vědět o soupeři. Využili jsme toho, proč ne? Každý trenér se snaží navnímat soupeře, ale my se byli podívat i na Opavě," dodal bývalý kouč slovenské reprezentace do 21 let nebo Žiliny.