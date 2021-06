Krmenčík: Zápas se Skoty bude alfou omegou, ve finále budeme s Itálií

Praha - Útočník Michael Krmenčík věří, že čeští fotbalisté na mistrovství Evropy vyhrají pondělní úvodní zápas skupiny proti Skotsku a odrazí se tím k velkému úspěchu. Tipuje, že tým dojde až do finále, kde změří síly s Itálií. Krmenčík je mezi pěticí útočníků připravený na jakoukoliv roli a je přesvědčen, že může rozhodovat zápasy i jako střídající hráč v posledních minutách.

"Co se týče zápasu se Skotskem, každý cítíme, že máme šanci vyhrát. Myslím, že to bude taková alfa omega, i když jsme si (předloni) dokázali, že můžeme porazit i Anglii. Ale tohle bude taková první dobrá, kterou když zvládneme, můžeme pomýšlet na něco krásného a velkého," řekl v on-line rozhovoru s novináři Krmenčík, který se dnes s týmem z Prahy přesouvá do dějiště zápasu.

Dalšími soupeři českého celku ve skupině budou vicemistři světa Chorvaté a silná Anglie. "Já myslím, že můžeme trápit i velikány, proč by ne? Určitě jsme schopni s nimi hrát, dokázali jsme si to v minulosti, dokonce jsme porazili Anglii. Když bude každý makat na 100 procent, jsme schopni potrápit i velké země a týmy," uvedl Krmenčík.

V pátek na něj udělala dojem Itálie, která v zahajovacím zápase turnaje porazila Turecko 3:0. Před týdnem v přípravě zdolala český celek dokonce 4:0. "Jak proti nám, tak včera proti Turkům ukázali, že jsou takticky výborně vyspělí. Navíc mají výborné individuality. Jestli si můžu tipnout, tak budeme ve finále s Itálií," prohlásil odvážně Krmenčík.

Se Skotskem očekává hlavně boj. "Všichni víme, že Skoťáci budou hrát od podlahy. Bude to tvrdý zápas, myslím, že nám nedají ani metr. Ale každý útočník včetně mě je připraven na souboje s takovými chasníky. Proto hraju fotbal, abych podstoupil souboje a vyhrál nějaký balon pro tým. Souboje mi nevadí, nebolí mě a doufám, že to bude bolet je," řekl Krmenčík.

"Doufám, že každý bude plnit, co má, necháme na hřišti možná ještě více než 100 procent, co v nás je, a zvládneme to. Když vidím odhodlání (kapitána) Vládi Daridy i všech kluků, jak jsou natěšení na turnaj, tak na tom hřišti necháme maximum. Myslíme jen na tři body," dodal Krmenčík, který na jaře hostoval v PAOK Soluň a vítězným gólem mu ve finále proti Olympiakosu Pireus pomohl k triumfu v Řeckém poháru.

V české nominaci jsou vedle něj další čtyři útočníci. "Vztahy tu máme s klukama dobré. Je pravda, že je tady asi více útočníků. Hlavní slovo mají trenéři, kteří rozhodují, kdo bude hrát, kdo ne, koho tam dají na posledních dvacet, třicet minut, možná poločas. Já jsem připraven, ať už od začátku, nebo na posledních deset, dvacet, třicet minut," řekl Krmenčík.

"Vím, že můžu rozhodovat zápasy, už se mi to v některých velkých v posledních minutách povedlo. Jsem připraven. Doufám, že nějaký takový velký zápas jak za Soluň proti Olympiakosu se mi poštěstí a třeba rozhodnu v posledních minutách," dodal.