Krmenčík věří, že si ho slávisté navzdory působení v Plzni oblíbí

Praha - Nová posila slávistických fotbalistů Michael Krmenčík dosud strávil nejdelší část kariéry v týmu rivala z Plzně. Proto si po příchodu do Edenu stanovil jako jeden z cílů to, aby si ho díky výkonům fanoušci v Edenu oblíbili. Osmadvacetiletý reprezentační útočník je rád, že ho v mužstvu úřadujícího českého šampiona konečně povede trenér Jindřich Trpišovský.

"Pocity jsou super. Vrátil jsem se domů do Česka a když se ozvala Slavia, byla to jasná volba. Nebylo co řešit. Chtěl bych tady vyhrát titul a být prospěšný pro tým, aby si mě fanoušci Slavie aspoň trošku oblíbili," řekl v nahrávce pro média Krmenčík, který zamířil do Edenu z belgických Brugg na roční hostování s povinnou opcí na přestup v případě, že Pražané letos postoupí do základní skupiny Ligy mistrů.

Trenér Trpišovský ho chtěl už v minulosti. "Těším se na spolupráci s ním. Vím, že mě chtěl asi dvakrát, ještě když jsem byl hodně mladý. Když se pak moje kariéra začala nějakým směrem ubírat, tak mě chtěl do Liberce. Už ani nevím, proč to tehdy nevyšlo. Do třetice všeho dobrého se to podařilo. Moc se těším, až vyběhnu na hřišti a ukážu, že fotbal hrát umím," prohlásil Krmenčík.

V Edenu ho mezi útočníky čeká velký boj o místo v základní sestavě. "Konkurence je všude. Zažil jsem ji i venku a vždy si s ní tak nějak poradil. Těším se, až vyběhnu na hřiště a pomůžu týmu," řekl Krmenčík, který na jaře hostoval v PAOK Soluň.

Na kontě má už pět ligových titulů. Tři získal s Plzní a dva s Bruggami, byť za belgický tým při mistrovských sezonách odehrál vždy jen půlrok. "Pět titulů je sice hezkých, ale dva z nich nepočítám - ty belgické. Neměl jsem na nich tolik zásluhu. Tři v Česku ano. Je to sice hezké, ale teď jsem tady ve Slavii a chci udělat titul s ní," prohlásil Krmenčík.

Řadu nových spoluhráčů zná z české reprezentace, s níž se zúčastnil uplynulého mistrovství Evropy. "Třeba Bóřu (Bořila), Masa (Masopusta) a další. S Alešem Mandousem jsem hrál ještě v Plzni v dorostu. S Kubou Hromadou jsme hráli taky spolu v Plzni. Znám tu skoro celý tým. Slavie je vlastně reprezentace, takže tu znám všechny," uvedl Krmenčík.

Se Slavií ho čeká kvalifikace Ligy mistrů, v níž se rozhodne o tom, zda do Edenu natrvalo přestoupí. "I když jsem mohl hrát evropské poháry v PAOKu a Bruggách, tak jsem sem chtěl opravdu moc. Jsem rád, že Slavia bude hrát evropské poháry a myslím, že bude hrát důstojnou roli," dodal Krmenčík.