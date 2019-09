Krmenčík se cítí stále lépe a v derby nepřeje nikomu

České Budějovice - Plzeňský fotbalista Michael Krmenčík se po listopadové operaci kolena, následné dlouhé absenci a návratu na trávníky v novém ročníku začíná dostávat do formy a cítí se stále lépe. Šestadvacetiletý reprezentační útočník si v duelu 10. ligového kola v Českých Budějovicích připsal šestý soutěžní gól v sezoně a nasměroval Viktorii k hladké výhře 3:0. Západočeši se díky tomu bodově dotáhli na vedoucí Slavii, kterou čeká nedělní pražské derby na Spartě.

"Už se cítím líp. Po tom zranění nejsou ty dva tři zápasy ideální. Příprava ještě byla jakž takž. Teď už se ale cítím líp a líp. Myslím, že i na hřišti to jde trošku vidět a jsem prospěšný pro tým," řekl novinářům Krmenčík.

V Budějovicích otevřel skóre v 18. minutě a navázal na gól z předchozího venkovního utkání Viktorie v Příbrami. "V Příbrami a minulý zápas doma jsem to zkoušel zasekávačkou a moc mi to nevyšlo. Kluci si mě trochu dobírali v kabině. Říkali mi, abych to nikdy nedělal," smál se Krmenčík.

"Nevím, co mě to zase napadlo, že jsem to udělal. Šel jsem z boku skoro sám na bránu, věděl jsem, že po levici mám stopera, tak jsem to zkusil potřetí. Říkal jsem si hlavně: vystřel, vystřel, hlavně tref bránu. A spadlo to za tyč. Aspoň budu mít chvilku pokoj od kluků," vtipkoval Krmenčík.

V 55. minutě mohl přidat další gól, ale vychytal ho domácí brankář Jindřich Staněk. "Limba mi to dal za obranu. Šel jsem z úhlu, chtěl jsem do dávat na zadní tyč. Musím ale pochválit jejich gólmana. Chytal fakt výborně a ve dvou třech šancích mě vychytal. Honza Kovařík měl po té šanci ještě dorážku a teď si sype popel na hlavu, že z tohohle musí dát gól," uvedl Krmenčík.

Jeho celek rozhodl na jihu Čech už v první půli, kdy se trefil ještě Roman Procházka. Pojistku přidal v nastavení Tomáš Chorý. "První půli jsme hráli dobře a dominovali jsme na hřišti. Od 55. minuty začaly Budějovice nakopávat a nám to trochu nevyhovovalo. Nemohli jsme se tolik držet naší hry. Ale nedostali jsme gól a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli," uvedl Krmenčík.

Viktoria v lize vyhrála počtvrté za sebou a dotáhla Slavii, kterou čeká derby na Spartě. Letenský tým pak Plzeň přivítá v příštím kole. "Jestli Slavii dostáváme pod tlak, to nevím. Zítra to asi nepřeju nikomu. Takže třeba remíza," řekl s úsměvem Krmenčík. "Na zápas se Spartou se strašně moc těším. Přijde velké množství našich fanoušků a budeme chtít vyhrát," dodal.

pha pam