Krmenčík odešel z Brugg a do konce sezony bude hostovat v Soluni

Soluň (Řecko) - Fotbalový útočník Michael Krmenčík odchází z Brugg a sezonu dohraje v PAOK Soluň. Belgický klub o hostování českého reprezentanta v aktuálně třetím celku řecké ligy informoval dnes na svých internetových stránkách. Součástí dohody není opce na přestup.

O Krmenčíkově odchodu se spekulovalo už delší dobu a urychlil ho prosincový příchod bývalého nizozemského reprezentanta Base Dosta. Český útočník od konce listopadu neodehrál za belgického šampiona ani minutu a v posledním ligovém utkání s Eupenem na konci prosince nebyl ani na lavičce. Za Bruggy naposledy skóroval v září.

"PAOK byl moje první volba. V Řecku patří ke špičce," řekl řeckým médiím po příletu sedmadvacetiletý Krmenčík. O trojnásobného ligového mistra s Plzní se zajímaly také istanbulské celky Besiktas a Fenerbahce, ve hře byly údajně i nabídky z Ruska.

Krmenčík v Bruggách působil od loňského ledna, kdy do belgického klubu přestoupil z Plzně a podepsal smlouvu do léta 2023. V úvodu nového angažmá nastupoval a v minulé sezoně, nedohrané kvůli koronaviru, získal s Bruggami belgický titul. V tomto ročníku ale naskočil do základní sestavy jen v šesti soutěžních duelech. Celkem dal za Bruggy tři branky.