Krmenčík byl rád, že ho nebude svazovat čekání na první gól za Slavii

Praha - Útočník Michael Krmenčík byl šťastný, že se ve šlágru 8. kola první ligy ve vršovickém derby na půdě Bohemians 1905 dočkal premiérové branky za slávistické fotbalisty. Osmadvacetiletý český reprezentant připustil, že pokud by na gól čekal déle, svazovalo by ho to. Letní posila Pražanů naskočila v Ďolíčku na druhý poločas, v němž Pražané vstřelili pět branek a obratu zvítězili vysoko 5:1.

"Za první gól ve Slavii jsem rád, protože jsem takový, že by mi trošku svazovalo nohy. Gól jsem dal. Nahrál jsem (ve čtvrtek) proti Unionu Berlín, dnes jsem nahrával na dvě branky. Jsem za to rád. Doufám, že to takhle bude pokračovat a budeme pokračovat v naší sérii," řekl na tiskové konferenci Krmenčík.

V 72. minutě zvýšil z penalty na 4:1 pro Slavii. "Myslím si, že jsem nebyl mezi určenými hráči. Nicovi (Stanciuovi) jsem to vzal a ten mi to asi s radostí přenechal, protože věděl, že chci dát první gól za Slavii. Dal jsem ho, takže jsem moc šťastný," pochvaloval si Krmenčík.

V úvodu sezony měl zdravotní potíže. Dnes zasáhl do pátého soutěžního utkání za Slavii a odehrál zatím nejdelší časový úsek, když naskočil spolu s dalším střídajícím hráčem Ondřejem Lingrem na druhý poločas. Vedle gólu se podílel na dalších dvou brankách.

"Jaké jsme měli pokyny? Abychom zápasu dali trošku šťávu. Myslím si, že se nám to oběma povedlo, oba jsme dali gól a vyhráli jsme. Dobře odvedená práce od celého týmu, ta druhá půlka se mi líbila," uvedl Krmenčík.

V první půli se jeho celku nedařilo a od 22. minuty prohrával. "Bohemka hrála dobře, napadali vysoko a my jsme se s tím nemohli nějak poprat. Dali gól z odražené standardky a musím říct, že jsme na to nezareagovali dobře. Ale druhou půli byl na hřišti jen jeden tým," těšilo Krmenčíka.

"Musím říct, že na Bohemce se mi nikdy nehrálo dobře. Ani v předchozím mančaftu. Vyhrává se tu těžko. Teď jsem tu vyhrál po dlouhé době a ještě takovým rozdílem. Myslím si, že jsme všichni rádi, je to zasloužené vítězství," doplnil bývalý útočník Plzně.

Ve Slavii má aktuálně v útoku velkou konkurenci. "Všude, kde jsem byl, byla, je a bude konkurence. To patří k fotbalu i sportu všeobecně. Konkurenci vnímám pozitivně, protože mě to může akorát posouvat dál. Myslím, že tu není špatného hráče. Na koho trenér ukáže, tak odvede pro tým maximum. Jestli jsem byl dnes mezi vyvolenými, na které trenér ukázal, kteří mají rozhodnout zápas nebo vnést trochu života, tak si myslím, že jsem to splnil na 100 procent. Jsem za to rád," dodal Krmenčík.