Krmenčík by z Brugg mohl odejít na hostování do PAOK Soluň

Soluň (Řecko) - Fotbalový útočník Michael Krmenčík by podle zahraničích médií mohl zamířit z Brugg do PAOK Soluň. Podle webu sdna.gr by aktuálně třetí tým řecké ligy mohl českého reprezentanta získat na půlroční hostování s opcí.

O Krmenčíkově odchodu z Brugg se spekuluje delší dobu. Sedmadvacetiletý útočník od konce listopadu neodehrál za belgického šampiona ani minutu. V posledním ligovém utkání s Eupenem na konci prosince nebyl ani na lavičce. Za Bruggy naposledy skóroval v září.

Krmenčík patří Bruggám od ledna, kdy do belgického celku přestoupil z Plzně. V klubu má smlouvu do léta 2023. V úvodu nového angažmá nastupoval a v minulé sezoně, nedohrané kvůli koronaviru, získal s Bruggami belgický titul. V tomto ročníku ale naskočil do základní sestavy jen v šesti soutěžních duelech. Celkem dal za Bruggy tři soutěžní branky.

Podle zahraničních médií se o trojnásobného ligového mistra s Plzní zajímaly také istanbulské celky Besiktas a Fenerbahce. Ve hře byly údajně i nabídky z Ruska.