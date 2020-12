Krmenčík by podle zahraničních médií mohl hostovat v Besiktasi

Bruggy/Istanbul - Fotbalista Michael Krmenčík by podle zahraničních médií mohl zamířit do Besiktase Istanbul. Český reprezentační útočník by mohl v tureckém klubu rok a půl hostovat z belgických Brugg, kterým patří. Podle belgického webu voetbalprimeur.be ale není jisté, zda Krmenčík nabídku Besiktase přijme.

O Krmenčíkově odchodu z Brugg se spekuluje už nějakou dobu. Sedmadvacetiletý útočník od konce listopadu neodehrál za belgického šampiona ani minutu a při sobotním zápase s Eupenem nebyl ani na lavičce. Za Bruggy naposledy skóroval v září.

Krmenčík patří Bruggám od ledna, kdy do belgického celku přestoupil z Plzně. V klubu má smlouvu do léta 2023. V úvodu nového angažmá nastupoval a v minulé sezoně, nedohrané kvůli koronaviru, získal s Bruggami belgický titul. V tomto ročníku ale naskočil do základní sestavy jen v šesti soutěžních duelech. Celkem dal za Bruggy jen tři soutěžní branky.

Podle médií Krmenčíka sledoval Besiktas, aktuálně pátý tým turecké ligy, už vloni před odchodem do Brugg. V uplynulých týdnech se pak spekulovalo o zájmu jiného istanbulského klubu Fenerbahce a podle belgického webu byly ve hře i nabídky z Ruska a Řecka.