Krkonošské louky zamořuje lupina mnoholistá

Vrchlabí (Trutnovsko) - Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) varuje před šířením invazivní rostliny lupiny mnoholisté, známé také jako vlčí bob mnoholistý. Je původem ze Severní Ameriky, na krkonošské louky nepatří a vytlačuje původní luční druhy. Do volné přírody se šíří hlavně od chalup a zahrádek, jde totiž o oblíbenou okrasnou rostlinou. ČTK to dnes sdělili zástupci Správy KRNAP, kteří vyzvali majitele luk a hospodáře, aby se zapojili do boje s touto rostlinou.

"Když kvete, tak je nejčastěji modrofialová. Není to ale pravidlem. V přírodě je velmi výrazná," řekla dnes ČTK o lupině Hana Šimonová ze správy národního parku.

Pro krkonošské louky představuje lupina riziko, protože postupně vytlačuje původní luční druhy. "V Česku je klasifikována jako invazivní druh, který poškozuje naše ekosystémy. Invazivní rostliny jsou charakteristické tím, že se snadno šíří na místa, kde nejsou původní. Produkují vysoké množství semen a tvoří husté porosty. V našem prostředí nemají přirozené nepřátele," uvedl v tiskové zprávě náměstek ředitele Správy KRNAP Jakub Kašpar.

Podle něj není v možnostech správy národního parku lupinu včas na loukách posekat, a zabránit tak jejímu dalšímu šíření. "Prosíme proto o pomoc vlastníky luk a hospodáře. Včasná seč omezí další šíření lupiny. Je třeba ji sekat nejdéle v době, kdy začne kvést, aby nemohla vytvořit semena," uvedl Kašpar.

Správa KRNAP také žádá o jakékoli informace o výskytu lupiny či dalších invazivních rostlin v Krkonoších. "A když na svých túrách jako návštěvníci hor uvidíte kvetoucí lupinu, klidně si ji utrhněte, pomůžete krkonošské flóře. Pozor ale na lupinu odkvetlou se zralými semeny, abyste naopak nepřispěli k jejímu dalšímu šíření," apeloval Kašpar na návštěvníky hor.

Správa parku upozorňuje, že pokud se nezabrání jejímu dalšímu šíření, na některých loukách neporoste vedle lupiny nic jiného. Hrozí, že louky ztratí jak na výživové hodnotě, tak i na své druhové rozmanitosti a lupinové louky nebudou vhodné na pastvu ani senoseč. Celá rostlina lupiny mnoholisté je totiž jedovatá. Riziko představuje hlavně pro hospodářská zvířata, zvláště pak ovce, které v rámci projektů na záchranu cenných horských enkláv od jara do podzimu spásají některé louky.