Ilustrační foto - V lavinovém Labském dole v Krkonoších je přes 2,5 metru. Zjistili to 1. února 2019 vědci ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), kteří v odlehlém údolí v lokalitě Schustlerova zahrádka měří výšku sněhu několikrát za zimu. Považují to za pozitivní signál pro celé hory. Pokud na jaře sníh odtaje postupně, sníží se v Krkonoších deficit vody, což by mohlo také snížit dopad sucha poslední dekády na populace vzácných druhů rostlin. ČTK/Taneček David