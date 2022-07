Krkonoše opět křižují hlídky strážců národního parku na koních

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Strážci Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) i letos vyrážejí na obhlídky hor na koních. S dvoučlennými hlídkami se turisté mohou nejčastěji setkat o víkendech na hřebenech Krkonoš, kde je návštěvnost nejvyšší. ČTK to řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Poprvé vyrazili strážci do terénu na koních v roce 2012, od té doby každou letní sezonu od května do září.

"Zapojení koní do strážní služby se osvědčilo. Kůň je úžasný komunikační prostředek mezi strážcem a veřejností," řekl ČTK Drahný.

Dnešní hlídka strážců Správy KRNAP Michala Štěpánka a Štěpána Votavy vyrazila od Zlatého návrší nad Špindlerovým Mlýnem a zaměřila se na obhlídku klidového území ve střední části Krkonoš.

"Hlídky na koních jsou vždy dvoučlenné. Dnes jsme vyrazili ze Zlatého návrší přes Harrachovy kameny, Kotel, Labskou louku, pramen Labe, Labskou bouda a zpět až na farmu. Odhadem bychom měli najet 20 kilometrů. Počasí je dnes ideální, je pod mrakem, není vedro a tolik hmyzu, koně jsou klidní. Dnes je turistů málo, více jich bývá o víkendech," řekl dnes ČTK Štěpánek.

V turistické sezoně lze hlídky na koních potkat na nejnavštěvovanějších turistických trasách a místech, například v oblasti Sněžky, Černé hory, Labské louky nebo u Luční boudy. Správa KRNAP spolupracuje s Horskou farmou Hucul na Janově hoře, která koně správě pronajímá.

"Kromě dohledu nad dodržováním návštěvnického řádu KRNAP provádíme i informační a osvětovou činnost. Informační a osvětová činnost převažuje. Strážce na koni je zdaleka vidět a koně lidi přitahují. Návštěvníci Krkonoš na nás reagují vesměs pozitivně, pouští se s námi do debat. Je to další možností, jak oslovit návštěvníky hor," řekl Štěpánek.

Odhadl, že ročně při strážní službě najede v koňském sedle stovky kilometrů. Při výkonu hlídkové činnosti Správy KRNAP na koních v Krkonoších se točí zhruba deset proškolených lidí. "Jezdíme za každého počasí, hlavně vedra koňům vadí," řekl Štěpánek.

Podle krkonošské horské služby bylo dnes ráno u hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů zataženo, mírná mlha a zhruba devět stupňů Celsia. Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v ČR. Rozkládá se téměř na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec. Spolu s polským parkem tvoří KRNAP největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě. Krkonošský národní park patří se 13 miliony návštěv ročně k pětici nejnavštěvovanějších národních parků na světě, uvedla Správa KRNAP.