Krkonoše křižují hlídky strážců národního parku na koních

Strážné (Trutnovsko) - Strážci Krkonošského národního parku (KRNAP) také letos od května do září vyrážejí na obhlídky Krkonoš na koních. Nejčastěji se s nimi turisté mohou setkat o víkendech na hřebenech Krkonoš. Do dnešní služby dvou strážců Správy KRNAP Michala Štěpánka a Davida Papíka se promítlo velmi teplé počasí, které v minulých dnech dorazilo také do Krkonoš.

"Dnes má být velmi teplo, takže to nebudeme hnát. Teplo koním nedělá dobře, půjdeme volně, na pohodu," řekl ČTK Štěpánek. Jejich dnešní trasa měří zhruba 20 kilometrů a vede ze Strážného u Vrchlabí okolo Hříběcích, Friesových a Klínových bud přes Pláně zpět do Strážného.

"Plánujeme trasu vždy tak, aby se zvířata měla kde napít. Úbytek vody je samozřejmě znát i na horách, takže tam, kde jsme před lety brodili, se dá projít skoro suchou nohou," podotkl Štěpánek, který je u projektu koňských hlídek národního parku od počátku. Poprvé vyrazili do terénu na koních v roce 2012. Správa KRNAP spolupracuje s Horskou farmou Hucul na Janově hoře, která koně správě pronajímá.

"Strážce na koni je další možností, jak oslovit návštěvníky hor. Samozřejmě, když vidíme problém, tak to řešíme, ale spíše je to o komunikaci s návštěvníky," uvedl Štěpánek. Podle něj má každý z deseti proškolených strážců vyčleněného svého koně. "Snažíme se jezdit co nejvíce, minimálně dvakrát týdně aby koňská hlídka vyjela. Vyrážíme hlavně na hřebeny, snažíme se pokrýt oblast pramene Labe, okolí Luční boudy, Výrovky, tedy kde je největší návštěvnost. V jeden den může být v terénu najednou i několik hlídek na koních," řekl Štěpánek. Odhadl, že ročně najede v koňském sedle při hlídkové činnosti asi 250 kilometrů. "Dnes mám pátou službu letošní sezony," podotkl.

Jízda na koni po Krkonoších má podle něj svá specifika a tomu je potřeba se přizpůsobit. "Pro koně je to náročnější terén. Proto všechny, které chodí do služby, jsou okované na předek, aby zvládali kameny a podobně. Výhodou je to, že jde o Huculy, kteří jsou na pohyb v náročném terénu zvyklí. Nenašli jsme ještě trasu, kterou by nezvládli," dodal.

Na hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů bylo dnes ráno 17 stupňů Celsia a jasno. Podle meteorologů má být přes den v Královéhradeckém kraji až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách okolo 25 stupňů. Vedro by mělo být i v pátek, v sobotu by se mělo mírně ochladit a odpoledne se přidat přeháňky.

Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v ČR. Rozkládá se téměř na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec. Spolu s polským parkem tvoří KRNAP největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě.