Krizový štáb zatím svolán nebude, koalice se neshoduje

Praha - Ústřední krizový štáb zatím svolán nebude, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ČTK sdělil, že na jednání vlády dnes nenastala v této otázce žádná změna. Pro obnovení činnosti štábu, který fungoval na jaře na počátku koronavirové krize, se vyslovují sociální demokraté. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ale téma není "vůbec na stole", roli štábu podle něj zastává rada vlády pro zdravotní rizika.

Ministři za ČSSD i někteří opoziční politici v posledních dnech zdůrazňují, že obnovení fungování štábu je s ohledem na epidemickou situaci na místě. Hamáček štáb označuje za vhodnější nástroj na rozhodování v době krize, než je vláda. Hamáček ČTK napsal, že ohledně svolání krizového štábu nenastala žádná změna. Štáb zatím svolán nebude, dodal.

"ČSSD stále zastává názor, že aktivace Ústředního krizového štábu, tedy celého systému krizového řízení, do kterého stát nainvestoval nemalé finanční prostředky a energie, by byla v současné době nejlepším řešením. Koaliční partner ale zastává jiný názor," napsal ČTK Hamáček. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) novinářům řekla, že ÚKŠ by měl fungovat, aby "probíhala jednoznačná komunikace", dobře se plánovalo a celou záležitost řídili odborníci podle pandemických plánů a jasných schémat.

Babiš dnes dopoledne znovu zdůraznil, že dobře funguje vládní rada pro zdravotní rizika, kde jsou zastoupeni i ministr vnitra, obrany a zdravotnictví. Návrh na zřízení štábu podle něj nikdy nebyl na stole. "Ani dneska, ani na vládě," uvedl. Sociální demokraté podle něj při neformálních rozhovorech říkají, že o štábu mluví do médií, "protože je to politika".

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) po jednání vlády řekl, že se návrh neřešil oficiálně. "Pouze velmi krátce proběhla diskuse a aktuálně se (ÚKŠ) zřizovat nebude," uvedl. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že vládní rada je z jeho pohledu nejvhodnějším orgánem. "Dnešní diskuse na ní byla velmi věcná a konstruktivní. Myslím, že je tato platforma dostatečná," řekl.

Svolání štábu prosazuje většina opozice. Vyslovili se pro něj občanští demokraté, Piráti či lidovci. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dnes v tiskové zprávě kritizovala, že se ohledně štábu opakuje situace z března. "Premiér s aktivací Ústředního krizového štábu otálel. Holt nechtěl být za žádnou cenu zastíněn a na úkor zvládnutí nastupující epidemie upřednostnil vlastní PR. Dnes váhá znovu," uvedla. Na jaře ale stoupal denně počet nakažených po desítkách, nyní po tisících, připomněla. "Je tedy nejvyšší čas, aby se předseda vlády přestal řídit radami věštkyní a marketérů a začal konečně činit kroky, které vývoj pomohou zvrátit," dodala.

Ústřední krizový štáb byl v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru ustanoven v polovině března. Nouzový stav vláda kvůli epidemii vyhlásila 12. března, krizový štáb byl ustanoven o tři dny později. Činnost ukončil k 11. červnu. Původně jej vedl tehdejší náměstek ministra zdravotnictví a nynější vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula, po dvou týdnech byl do čela ustanoven Hamáček.