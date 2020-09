Krizový štáb se dohodl na posílení mobilních volebních komisí

Praha - Ústřední krizový štáb se dnes dohodl na posílení mobilních volebních komisí, aby mohly obsloužit až 16.000 voličů v karanténě při říjnových senátních a krajských volbách. Novinářům to dnes po jednání štábu řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zároveň uvedl, že situace s epidemií koronaviru zůstává vážná, šíření nemoci ale odpovídá střednímu scénáři. Pokud to tak zůstane, nehrozilo by přetížení zdravotnického systému v Česku.

Posílení mobilních volebních komisí podle Hamáčka nebude problematické, protože je personálně zajišťuje armáda. Civilní zapisovatele by v případě potřeby mohli doplnit policisté. Štáb se dnes seznámil i se školením standardních volebních komisí, které se mají postarat také o dodržení hygienických opatření při hlasování. "Uděláme vše, aby volby byly naprosto bezpečné," řekl Hamáček.

Současná situace kolem epidemie koronaviru podle Hamáčka zůstává složitá a počty nakažených nevedou k optimismu. "Ale zatím se nenaplňuje nejhorší scénář," zdůraznil ministr. Modely podle něj nyní ukazují, že koncem měsíce by mohlo být denně kolem 3000 až 6000 nově nakažených, což by neznamenalo přetížení zdravotnického systému.

Zdravotnické kapacity jsou nyní dostatečné, řekl Hamáček. Krizový štáb ale podle něj bere vážně situaci se šířením nákazy v nemocnicích. "Nemůžeme dopustit, aby byl zdravotnický systém oslaben tím, že budou zásadně nakaženi zdravotníci," řekl.

Hamáček zároveň poděkoval veřejnosti za dodržování hygienických opatření a vyjádřil naději, že další dny ukážou zpomalení šíření epidemie. Zároveň podpořil nově oznámená opatření ministerstva zdravotnictví, na jejichž základě budou muset restaurace zavírat už ve 22:00. Podle něj to povede ke snížení množství viru v populaci, což v konečném důsledku i omezí riziko pro zranitelné skupiny obyvatelstva.