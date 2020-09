Krizový štáb se dohodl na posílení mobilních volebních komisí

Praha - Ústřední krizový štáb se dnes dohodl na posílení mobilních volebních komisí, aby mohly obsloužit až 16.000 voličů v karanténě při říjnových senátních a krajských volbách. Novinářům to dnes po jednání štábu řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zároveň uvedl, že situace s epidemií koronaviru zůstává vážná, šíření nemoci ale odpovídá střednímu scénáři. Pokud to tak zůstane, nehrozilo by přetížení zdravotnického systému v Česku.

Posílení mobilních volebních komisí podle Hamáčka nebude problematické, protože je personálně zajišťuje armáda. Civilní zapisovatele by v případě potřeby mohli doplnit policisté. Štáb se dnes seznámil i se školením standardních volebních komisí, které se mají postarat také o dodržení hygienických opatření při hlasování. "Uděláme vše, aby volby byly naprosto bezpečné," řekl Hamáček.

Současná situace kolem epidemie koronaviru podle Hamáčka zůstává složitá a počty nakažených nevedou k optimismu. "Ale zatím se nenaplňuje nejhorší scénář," zdůraznil ministr. Modely podle něj nyní ukazují, že koncem měsíce by mohlo být denně kolem 3000 až 6000 nově nakažených, což by neznamenalo přetížení zdravotnického systému.

Zdravotnické kapacity jsou nyní dostatečné, řekl Hamáček. Krizový štáb ale podle něj bere vážně situaci se šířením nákazy v nemocnicích. "Nemůžeme dopustit, aby byl zdravotnický systém oslaben tím, že budou zásadně nakaženi zdravotníci," řekl.

Hamáček zároveň poděkoval veřejnosti za dodržování hygienických opatření a vyjádřil naději, že další dny ukážou zpomalení šíření epidemie. Zároveň podpořil nově oznámená opatření ministerstva zdravotnictví, na jejichž základě budou muset restaurace zavírat už ve 22:00. Podle něj to povede ke snížení množství viru v populaci, což v konečném důsledku i omezí riziko pro zranitelné skupiny obyvatelstva.

Ústřední štáb aktivoval krajské, aby mohl v regionech pomáhat IZS

Ústřední krizový štáb dnes aktivoval krajské krizové štáby. Podle vicepremiéra a šéfa štábu Jana Hamáčka (ČSSD) je to nutné k zapojení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) do opatření proti šíření koronaviru v regionech. Hamáček po druhém zasedání štábu od jeho pondělního ustavení dodal, že o účasti opozice v ústředním štábu by případně rozhodoval premiér Andrej Babiš (ANO). Požadavek Prahy, aby v krizovém štábu mohl být primátor Zdeněk Hřib (Piráti), Hamáček probral s hejtmany. Shodli se podle něj, že stačí účast Jiřího Běhounka (za ČSSD), který asociaci vede. Hřib rozhodnutí považuje za nešťastné a chce jednat s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO).

Členy štábu jsou po nominaci samosprávy generál Vlastimil Picek, který je starostou Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi, a za Sdružení místních samospráv Věslav Michalík. Aktivace krajských štábů souvisí podle Hamáčka s požadavky krizového zákona. Na žádost krajů tak budou moct být použity složky integrovaného záchranného systému, vysvětlil.

Podle Hřiba Praha zastoupení ve štábu potřebuje. "Myslím, že to je velice nešťastné rozhodnutí. Přestože relativní přírůstek je vyšší v jiných oblastech, tak hlavní město má stále nejvíce aktivních případů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Kromě toho má Praha i svá specifika, která je nutné zohledňovat při plošných opatřeních. S ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou se setkají zástupci hlavního města ve čtvrtek," řekl ČTK.

Ústřední krizový štáb byl v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru ustanoven v polovině března přes původní Babišův nesouhlas. Nouzový stav vláda kvůli epidemii vyhlásila 12. března, krizový štáb byl zřízen o tři dny později. Činnost ukončil k 11. červnu. O jeho znovuspuštění s jinými úkoly vláda rozhodla v pondělí, premiér Babiš žádosti opozice i ČSSD a hejtmanů o jeho spuštění před tím několikrát odmítl.

Parametry rozsahu kompetencí Ústředního krizového štábu jsou oproti jaru podstatně zúženy, soustředí se především na koordinaci krajů. Pracovní skupiny se vedle koordinace krajů soustředí na zabezpečení materiálních potřeb a jejich distribuci.

Pražský primátor Hřib v neděli řekl, že plánuje oslovit premiéra a vicepremiéra, aby přizvali zástupce hlavního města do krizového štábu kvůli vysokému počtu nakažených v hlavním městě. O místa ve štábu projevila zájem i opozice, na jaře tam její zástupci byli.