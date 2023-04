Křížová po druhém bronzu na MS: Emoce jsou jiné než loni, ale stejně nádherné

Brampton (Kanada) - České hokejistky získaly stejně jako před rokem bronzové medaile na mistrovství světa a opět poté, co v zápase o 3. místo porazily Švýcarsko. Loni v srpnu v dánském Herningu se na medailovém vítězství dvěma góly podílela útočnice Natálie Mlýnková, v kanadském Bramptonu byla hrdinkou Denisa Křížová. I ona dokázala skórovat dvakrát. Po zápase si tak mohla naplno užívat oslavy a potvrzení vzestupu českého ženského hokeje.

"Jsem strašně moc hrdá na celý tým. Jsme na sebe všechny pyšné a jsme rády, že jsme to dotáhly do vítězného konce," radovala se Křížová v rozhovoru pro hokej.cz. "Ten pocit toho, že jsme to dokázaly znovu, je něco nepopsatelného," uvedla osmadvacetiletý hráčka, která byla stejně jako většina kádru u obou českých úspěchů.

Kanadský trenérka Carla MacLeodová totiž i letos vsadila na obdobný tým. Po zranění se do kádru vrátila zkušená útočnice Tereza Vanišová, šanci nově dostaly sedmnáctiletá Tereza Plosová, o rok starší Tereza Pištěková nebo jednadvacetiletá Klára Jandušíková. Z opor chyběla pouze zraněná brankářská jednička Klára Peslarová, kterou ale dokázala zastoupit Blanka Škodová.

"Emoce sou úplně jiné, ale stejně nádherné. Obhájit jednu stejnou věc je s každým rokem těžší, takže emoce jsou nepopsatelné. Máme z toho velkou radost," řekla Křížová, jež se s pěti body za tři branky a dvě asistence stala nejproduktivnější českou hokejistkou na turnaji.

Produktivita Češek byla ale rozdělena do celého týmu, z dvaceti hráček do pole jich bodovalo sedmnáct. Mezi střelkyně se jich zapsalo deset. "Bylo důležité, že jsme měly čtyři vyrovnané lajny. Je super, že se každému povedlo dát gól nebo bodovat. Celý tým jsme šlapaly pospolu, což nám pomohlo to teď dotáhnout do vítězného konce," podotkla Křížová.

Hlavní část oslav hokejistky absolvují přímo v Kanadě, řada z nich se totiž po turnaji ještě nevrací do Česka a zůstane v USA, kde v sezoně působily. Na sociálních sítích již sdílely záběry z kabiny i hotelového bazénu, ve kterém skončila i trofej Mezinárodní hokejové federace za 3. místo. "Oslavy budou dlouhé, to je jasná věc," smála se Křížová.