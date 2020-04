Krize postihne hlavně služby, podle ČBA je třeba rychlá reakce

Ilustrační foto - Zákazník (vlevo) odnáší jídlo, zatímco další čekají frontu u jídelny na pražském Břevnově 14. dubna 2020. Kavárny a restaurace jsou kvůli vládním opatřením proti šíření nového typu koronaviru už měsíc zavřené, povolen je pouze prodej nápojů či jídel s sebou bez vstupu do provozovny.

Ilustrační foto - Zákazník (vlevo) odnáší jídlo, zatímco další čekají frontu u jídelny na pražském Břevnově 14. dubna 2020. Kavárny a restaurace jsou kvůli vládním opatřením proti šíření nového typu koronaviru už měsíc zavřené, povolen je pouze prodej nápojů či jídel s sebou bez vstupu do provozovny. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Nejvíce postiženou částí ekonomiky bude kvůli krizi vyvolané šířením koronaviru sektor služeb. Pro obnovu ekonomiky bude nejdůležitější rychlost a cílenost rozpočtové politiky státu i měnové politiky České národní banky. Zásadní přitom bude oživit export a udržet nezaměstnanost na nízkých úrovních. Shodli se na tom ekonomové členských bank sdružených v České bankovní asociaci. Asociace o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

ČBA přitom každé čtvrtletí aktualizuje svoji makroekonomickou prognózu. Tentokrát se ale rozhodla nezveřejňovat pravidelnou čtvrtletní prognózu s číselnými odhady kvůli nejistotě ohledně dalšího vývoje. "V tuto chvíli není k dispozici dostatek robustních statistických informací o tom, jak se započatá krize již projevila. Nechceme vydávat číselnou prognózu, která by neměla silnou oporu ve statistice a byla by postavena do značné míry na zatím jen na subjektivních předpokladech," uvedl Petr Procházka, který koordinuje činnost týmu ekonomů v rámci ČBA.

Aktuálně lze podle hlavního ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka říci, že česká ekonomika už roste a to nejhorší má z pohledu dynamiky za sebou. Současné uvolnění opatření to dokumentuje. "To ale oficiální čtvrtletní data nebudou schopna odhalit. Druhé čtvrtletí jako celek výrazně poklesne," uvedl.

V případě rozpočtové politiky má stát podle ekonomů díky nízkému zadlužení poměrně dobrou startovací pozici pro zvládnutí krize. "Je nutné ale připomenout, že vláda svým předchozím uvolněním rozpočtové politiky částečně vyprázdnila svůj polštář na horší časy," uvedli. V případě měnové politiky se shodli, že úrokové sazby ČNB jsou nastaveny s ohledem na současnou situaci odpovídajícím způsobem.

Vedle dopadů pandemie je výrazným rizikem pro další vývoj ekonomiky aktuální sucho, které panuje v Evropě, a vývoj cen ropy.

Podle odhadů ekonomů, které ČTK tento týden oslovila, by česká ekonomika mohla letos klesnout kvůli dopadům šíření koronaviru o 6,5 až 11 procent. Příští rok pak většinou ekonomové očekávají poměrně silné oživení ekonomiky, ta by tak mohla podle některých odhadů stoupnout až o devět procent. Na předkrizovou úroveň se ale podle ekonomů vrátí ekonomika až během roku 2022.

Ještě na počátku roku před propuknutím pandemie analytici zpravidla očekávali letos růst ekonomiky o zhruba dvě procenta.

Ministerstvo financí čeká v dubnové prognóze letošní pokles ekonomiky o 5,6 procenta. Česká národní banka očekává kvůli dopadům pandemie koronaviru silnou recesi, ve které česká ekonomika setrvá po zbytek letošního roku. Novou prognózu centrální banka zveřejní příští týden. Podle Mezinárodního měnového fondu česká ekonomika letos kvůli dopadům koronaviru klesne o 6,5 procenta, přičemž tak výrazný pokles česká ekonomika nezaznamenala ani za globální finanční krize v roce 2009. Loni ekonomika ČR stoupla o 2,5 procenta.