Krize mění poptávku o letenky, mnoho lidí čeká na refundace

Praha - Zájem o letenky v létě po jarní krizi setrvale roste, nyní je oproti loňsku již zhruba na pětině. Prodeje však nadále ovlivňuje nejistá epidemiologická situace. Češi více volí cesty do Evropy, což snižuje průměrnou cenu letenek. Zároveň nyní s nákupem déle čekají na vývoj situace a častěji využívají jednosměrné letenky. Vyplývá to z informací prodejců letenek pro ČTK. Velké množství zákazníků navíc stále čeká na refundace letenek za zrušené lety během koronavirové krize. Tento stav může trvat kvůli velkému množství žádostí či problémům některých aerolinek ještě několik dalších měsíců.

"Celkový objem prodejů letenek na českém trhu je kolem 20 procent ve srovnání s loňským rokem. Aktuálně vkládá celý trh naděje do vývoje v měsíci září, které obecně patří k nejsilnějším obdobím prodejů v roce, kdy se také ve velkém rozjíždí prodej exotických dovolených na zimní měsíce a vidíme oživování zájmu také ze strany firem o letenky na služební cesty, uvedla ředitelka letenkového oddělení Student Agency Věra Janičinová.

Koronavirová krize ovšem ovlivnila i cestovatelské chování mnoha Čechů, kteří nyní upřednostňují hlavně evropské destinace proti těm vzdálenějším. Podle šéfa portálu Letuška.cz Josefa Trejbala tvoří Evropa 90 procent všech současných prodejů. To snižuje i průměrnou cenu letenek, která proti loňsku klesla u portálu o 3000 na 6120 korun. Dalším projevem současné nejistoty při nákupu letenek je delší čekání. Průměrná doba mezi nákupem a odletem se podle Janiničinové v létě zkrátila proti normálu o 47 procent na 23 dní. Výrazný je i zájem o jednosměrné letenky do Česka, což využívají především lidé vracející se z důvodu pandemie. Tito cestující tvoří podle Student Agency až pětinu.

Vedle nákupu letenek ovšem zákazníky letenkových prodejců zajímají i refundace letenek za zrušené lety během koronavirové krize. Letuška.cz podle Trejbala odbavila desítky tisíc požadavků na změny letů nebo vratky peněz. Mnoho cestujících však na vrácení peněz od dopravců stále čeká, což může trvat i měsíce. "V některých případech se stále čeká na autorizace vratek leteckými společnostmi. Ty jsou řešeny postupně ve frontě milionů žádostí z celého světa," podotkl Trejbal. Vratky mohou zdržovat i problémy některých aerolinek, kterým pro to chybí peníze.

Přes léto Češi nejčastěji nakupovali letenky do tradičních dovolenkových destinací. Z nich vede především Řecko, následované Bulharskem nebo Chorvatskem. Z ostatních destinací se nejčastěji létá do Londýna, Paříže nebo Amsterdamu. Podle Student Agency se pomalu oživuje také prodej do vzdálenějších exotických míst, a to na termíny na konci letošního roku nebo pro rok 2021. Zájem o tyto oblasti mírně roste i přes nejistou situaci okolo otevření turistických cest.

Spolu se zájmem o letenky přibývají i obnovené letecké linky. Na pražském letišti tak v současnosti funguje asi 100 leteckých linek. Několik dalších by pak mělo být obnoveno v následujících týdnech.