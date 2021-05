Kritizovaná výzva na dotace nemocnicím zrušena nebude, další se odsune

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj nezruší kritizovanou výzvu pro dotace do zdravotnictví, kde byl jedním z hlavních kritérií čas podání žádosti. Odsune ale o dva týdny další výzvu, která se měla pro zájemce otevřít dnes. Novinářům to po dnešním jednání se zástupci krajů a ministerstvem zdravotnictví řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Kraje budou hledat další kritéria, která by se při hodnocení projektů mohla použít. V úvahu připadá například míra spolufinancování. Česko může získat z programu REACT-EU 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity podle předchozích informací MMR na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty s rakovinou a seniory.

Na kritizovanou výzvu je určeno 7,9 miliardy korun, putovat měly hlavně do nemocnic. Podáno bylo 112 žádostí za 18,7 miliardy korun. Dostálová i zástupci krajů se dohodli na tom, že přihlášené projekty budou nyní vyhodnoceny podle 23 kritérií. Podle ministryně je už nyní jasné, že některé budou vyřazeny, protože jejich předkladatelé například nedodali stanovisko přístrojové komise. Ministerstvo následně odešle přehled žádostí krajům a ministerstvu zdravotnictví, z kterého bude jasné, na které projekty peníze budou. Kraje a ministerstvo zdravotnictví rozhodnou, zda se budou podílet na spolufinancování projektů deseti procenty, nyní žádají proplacení 100 procent z evropských fondů. Zvýšením jejich spoluúčasti by tak mohly zbýt peníze na více projektů.

Předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) řekl, že se se zástupci krajů sejdou nad podklady MMR příští týden. Kraje a ministerstvo zdravotnictví také budou jednat o dalších kritériích, která by se do posuzování žádostí v budoucnu zapojila. Kromě desetiprocentního spolufinancování by se například mohlo omezit, kolik peněz maximálně může získat jeden projekt nebo jeden žadatel.

MMR také navrhne vládě, aby se rozpočet na uskutečněnou výzvu zvýšil o 5,5 miliardy korun, které přijdou z další tranše programu REACT-EU. Pokud by se ani poté nedostalo na všechny žádosti, platilo by při rozhodování kritérium času podání.

Způsob výběru projektů kritizovala tento týden ve Sněmovně část opozice. Liberecký kraj kvůli němu podal na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předžalobní výzvu. Podle kritiků rozhodovala při podávání žádosti o dotace rychlost podání projektu, tedy kliknutí počítačovou myší. Výzva pro nemocnice byla podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyčerpána za necelé dvě sekundy. Dostálová dnes poznamenala, že věří, že k předžalobním výzvám už není důvod.

Půta uvedl, že rušit výzvu k dotacím z minulého týdne by zřejmě nešlo. "Jsem spokojen, že další výzvy budou zatím odloženy. Jsem rád, že jsme našli dohodu," řekl novinářům. Cílem podle něj bude hledat především kvalitativní kritéria hodnocení projektů.

Výzva, která měla začít dnes odpoledne, se měla týkat dotací na ohrožené pacienty. Další pak byla naplánována na 25. května.

Liberecký kraj nebude trvat na zrušení poslední výzvy programu REACT-EU

Liberecký kraj nebude trvat na zrušení poslední výzvy z programu REACT-EU, kde byl jedním z hlavních kritérií čas podání. Vítá dohodu s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO), která chce společně s kraji hledat další možná kritéria pro hodnocení projektů. Po jednání s Dostálovou a ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergrem (za ANO), to dnes novinářům řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). "Byl jsem příjemně překvapen pozicí MMR, které připustilo, že jenom rychlost přihlašování nemá být jediným kritériem, podle kterého se bude rozhodovat. Předpokládáme, že dojdeme k nějaké dohodě a že nebudeme muset využít žádné kroky, o kterých jsme ve čtvrtek psali v předžalobní výzvě," doplnil hejtman. Kraj žádal zrušení poslední výzvy a vyhlášení nové s rovnými podmínkami pro všechny. Pokud to do konce měsíce ministerstvo neudělá, byl kraj připraven obrátit se na soud a žádat i předběžné opatření, které zakáže rozdělování peněz z programu. MMR dnes po dohodě s Asociací krajů ČR a ministerstvem zdravotnictví posunulo další výzvu, která měla odstartovat odpoledne a rozdělovat se mělo 5,5 miliardy korun pro následnou a onkologickou péči. Slibuje upravit kritéria, mluví se například o desetiprocentním spolufinancování. "Jsem rád, že byla ta výzva odložena, podle předběžných průzkumů tam bylo žadatelů za zhruba deset miliard korun," řekl Půta. Liberecký kraj i nemocnice jsou podle něj připraveny se na spolufinancování projektů podílet až 20 procenty. Půta by také rád, kdyby se kraje mohly víc podílet na hodnocení projektů. "Já si dovedu představit, že se projekty budou řadit také podle významu v jednotlivých regionech, podle pacientů, o které se nemocnice starají. Navrhovali jsme, aby kraje mohly určit, které projekty jsou v kraji prioritní, protože nemocnice v kraji neplní stejnou úlohu," řekl liberecký hejtman. Z rozumné považuje i zvažované omezení počtu projektů, které může žadatel do výzvy přihlásit a omezení částky, již je možné žádat. Česko může získat z REACT-EU na posílení zdravotnictví 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity podle předchozích informací ministerstva pro místní rozvoj na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty s rakovinou a seniory. První žádosti bylo možno začít podávat od 5. května. Zatímco ve výzvě na modernizaci záchranných služeb se Libereckému kraji podařilo získat podporu pro tři projekty, ve výzvě na přístrojové vybavení skončily nemocnice v Liberci a České Lípě pod čarou, dohromady žádaly půl miliardy korun. K dispozici bylo 8,9 miliardy korun a žádostí za bezmála dvojnásobek. Alokace byla podle Půty vyčerpána za necelé dvě sekundy.