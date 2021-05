Kritizovaná výzva na dotace do zdravotnictví zrušena nebude, další se odsune

Praha - Už uskutečněná kritizovaná výzva pro dotace do zdravotnictví z programu REACT-EU, kde byl jedním z hlavních kritérií čas podání, zrušena nebude. Další výzva, která se měla otevřít dnes, ale bude zhruba o dva týdny odsunuta. Novinářům to po dnešním jednání se zástupci krajů a ministerstvem zdravotnictví řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Kraje budou hledat další možná kritéria, která by se při hodnocení projektů mohla použít. V úvahu připadá například míra spolufinancování.

Způsob výběru projektů kritizovala tento týden ve Sněmovně část opozice. Liberecký kraj kvůli němu podal na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předžalobní výzvu. Podle kritiků rozhodovala při podávání žádosti o dotace rychlost podání projektu, tedy kliknutí počítačovou myší. Výzva pro nemocnice byla podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyčerpána za necelé dvě sekundy.

Česko může získat z REACT-EU na posílení zdravotnictví 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity podle předchozích informací MMR na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péče o pacienty s rakovinou a seniory.