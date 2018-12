Londýn - Konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg, který se stal jednou z hlavních tváří odpůrců premiérky Theresy Mayové, opět vyzval ministerskou předsedkyni, aby znovu zvážila odchod z funkce. Podle něj by se měla znovu zamyslet, zda je tou správnou osobou, která dokáže sjednotit zemi a Konzervativní stranu. Doporučil jí, aby si za příklad vzala někdejší premiérku Margaret Thatcherovou.

"Možná si vzpomenete, že Margaret Thatcherová řekla: 'Bojujeme dál, bojujeme za vítězství.' Nikdo nebyl neústupnější než Thatcherová, druhý den ale rezignovala," připomněl Rees-Mogg rozhodnutí někdejší premiérky, která se v listopadu 1990 kvůli hrozbě sesazení z čela Konzervativní strany rozhodla sama rezignovat.

"Myslím, že Theresa Mayová by měla zvážit to, co říkala včera (ve středu) večer. Souhlasím s ní, že chceme někoho, kdo sjednotí zemi a Konzervativní stranu. Sama sebe se musí zeptat, zda je ona tím člověkem," dodal Rees-Mogg.

Výsledek středečního hlasování, ve kterém si Mayová udržela důvěru konzervativních poslanců, přijal, uvedl ale, že pro premiérku je hrozný a že je vážnou ranou pro její autoritu. Mayová by se podle něj měla nyní zamyslet nad svou budoucností.

Rees-Mogg je od ledna předsedou Evropské výzkumné skupiny (ERG), která sdružuje zastánce důsledného rozchodu Británie s EU, tedy zároveň i kritiky brexitového plánu Mayové. Na dotaz novinářů, zda se nyní sídlu skupiny říká vražedná zóna, Rees-Mogg odvětil, že je to hloupý termín vymyšlený odpůrci ERG, aby podpořili Mayovou. "Vzešlo to od jiných, ne od nás," dodal.

Premiérka Mayová ve středu podle britských deníků netriumfovala

Britská premiérka Theresa Mayová dokázala obhájit důvěru svých konzervativních poslanců, opozice proti ní ve vlastních řadách je ale příliš silná a poškozuje ji. V dnešních vydáních se na tom shodla většina předních britských deníků. List The Guardian poznamenal, že Mayová zřejmě nemá z dnešních titulků radost, neboť noviny o udržení důvěry nepíší jako o premiérčině triumfu, ale spíše jako o Pyrrhově vítězství.

Jasně na premiérčinu stranu se postavily Daily Mail a Daily Express. "A teď ji nechte pracovat!" napsal Daily Mail. Daily Express použil obdobný titulek. Daily Mail také uvedl, že Mayová rebely porazila dvoutřetinovou většinou. A na tento fakt upozornil Financial Times, podle kterého podpora Mayové nebyla dostatečná, aby rebely umlčela.

Jako ústupek rebelů britské deníky považují fakt, že se Mayová zavázala, že Konzervativní stranu do příštích voleb nepovede. The Daily Telegraph si položil otázku, kdy Mayová v úřadu skončí. Daily Mirror o Mayové dnes informoval už jako o dosluhující političce, která je fakticky bez moci.

"Zraněná Mayová se rebelům ubránila jen díky tomu, že jim slíbila svůj odchod," napsal Daily Mirror. Tento bulvární list také poznamenal, že parlament brexitovou dohodu, kterou Mayová dojednala s Evropskou unií, zřejmě odmítne, takže lze spíše očekávat odchod z EU bez dohody, případně druhé referendum.

Nespokojeným toryům se podle The Guardianu puč nepovedl, rozsah rebelie je ale natolik velký, že Mayovou poškodil. Zastánci tvrdého brexitu, tedy naprosté odluky Británie od unijních struktur, výsledek středečního hlasování považují za důkaz, že by Mayová měla odstoupit, poznamenal The Guardian s tím, že proti premiérce hlasovala více než třetina poslanců.

Deník i středeční vývoj v Británii popsal jako chaos, ve kterém se toryům podařilo zabránit rebelům premiérku svrhnout. Ta ale získala jen odklad své popravy, dodal.