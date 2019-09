Kristýna Plíšková začala v Soulu vítězně, Bouzková utekla z mečbolů

Soul/Kuang-čou - Kristýna Plíšková postoupila na turnaji WTA v Soulu do druhého kola. Roli favoritky proti domácí tenistce Čche Či-hi, hráčce až z osmé stovky žebříčku, splnila za necelou hodinu vítězstvím 6:1 a 6:4. Korejce nenabídla ani jeden brejkbol. To Marie Bouzková odvrátila v Kuang-čou čtyři mečboly, než zdolala domácí tenistku Sün Fang-jing 6:3, 2:6, 7:6 a vybojovala si postup do 2. kola.

V boji o postup do čtvrtfinále už Plíškovou čeká mnohem těžší soupeřka. Sestra světové dvojky a 81. hráčka žebříčku narazí na druhou nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska, která je v pořadí WTA devětatřicátá.

Na turnaji v Soulu se představí ještě další dvě české tenistky Karolína Muchová, jež bude nasazenou trojkou, a Denisa Allertová.

Čtyři mečboly odvrátila Marie Bouzková na turnaji v Kuang-čou, než zdolala domácí tenistku Sün Fang-jing a vybojovala si postup do druhého kola. I když byla jednadvacetiletá Češka jasnou favoritkou, s běhavou čínskou soupeřkou bojovala dvě a půl hodiny. Nakonec vyhrála 6:3, 2:6 a 7:6.

Bouzková začala turnaj ztraceným podáním, ale pak předvedla tři brejky a jasně vyhrála první set. Poté se však dařilo Sün Fang-jing, hráčce z třetí stovky žebříčku, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace. V tie-breaku už Číňanka vedla 6:2, ale posledních šest výměn patřilo Bouzkové, senzační semifinalistce špičkového srpnového turnaje v Torontu.

Ve druhém kole může Bouzková narazit na světovou trojku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. Dnes zahájí turnaj v Kuang-čou ještě Tereza Martincová, v pavouku je také Kateřina Siniaková jako nasazená pětka.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj žen v Ósace

(tvrdý povrch, dotace 823.000 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Giorgiová (It.) - Chan Sin-jün (Čína) 7:6 (8:6), 6:1, Mertensová (Belg.) - Osuigweová (USA) 6:3, 6:1, Gibbsová - Riskeová (obě USA) 6:4, 6:3, Dijasová (Kaz.) - Puigová (Portor.) 6:0, 6:3, Tomovová (Bulh.) - Cornetová (Fr.) 4:6, 6:3, 6:2, Pavljučenkovová (Rus.) - Jastremská (Ukr.) 6:3, 6:1.

Turnaj žen v Kuang-čou v Číně

(tvrdý povrch, dotace 500.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (ČR) - Sün Fang-jing (Čína) 6:3, 2:6, 7:6 (8:6), Kruničová (Srb.) - Sasnovičová (7-Běl.) 6:4, 6:2, Peraová (USA) - Džabúrová (8-Tun.) 6:4, 6:3, Golubicová (Švýc.) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 6:3.

Turnaj žen v Soulu

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - Čche Či-hi (Korea) 6:1, 6:4, Alexandrovová (2-Rus.) - Minnenová (Belg.) 6:4, 6:3, Linetteová (4-Pol.) - Beguová (Rum.) 6:1, 6:4, Gasparjanová (7-Rus.) - Mariaová (Něm.) 7:5, 6:4, Wang Ja-fan (8-Čína) - Laová (USA) 6:4, 7:6 (7:2), Ahnová (USA) - Bacsinszká (Švýc.) 6:0, 6:0, Bonaventureová (Belg.) - Pegulaová (USA) 5:7, 6:2, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Voráčová, Listerová (2-ČR/Švéd.) - Kim Ta-pin, Pak So-hjon (Korea) 6:4, 7:6 (9:7).