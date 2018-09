Québec - Tenistka Kristýna Plíšková vypadla na turnaji v Québecu v prvním kole a připsala si čtvrtou porážku za sebou. Aktuálně 99. hráčku světa porazila 6:3, 7:6 americká kvalifikantka ze třetí stovky žebříčku Jessica Pegulaová.

Šestadvacetiletá Plíšková pokračovala v Kanadě v nepříliš vydařené zámořské štaci. Do druhého kola postoupila jen v srpnu v New Havenu, poté prohrála hned úvodní duel na US Open a minulý týden na turnaji nižší kategorie v Chicagu.

Její přemožitelka, 227. tenistka světa Pegulaová, si může v druhém kole zahrát s další Češkou Lucií Šafářovou. Tu ještě dnes čeká zahajovací duel proti Uns Džabúrové z Tuniska.

Tenisový turnaj žen v Québecu

(tvrdý povrch, hala, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Pegulaová (USA) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:3, 7:6 (8:6).