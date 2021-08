Kristýna Plíšková uspěla v kvalifikaci US Open, Lehečka prohrál

New York - Tenistka Kristýna Plíšková zvládla tříkolovou kvalifikaci US Open a v hlavní soutěži grandslamového turnaje v New Yorku si zahraje posedmé v kariéře. Poslední krok v boji o postup naopak nezvládl Jiří Lehečka, jenž bojoval o premiérovou účast.

Sestra někdejší světové jedničky a finalistky US Open Karolíny Plíšková nebude ve Flushing Meadows chybět popáté v řadě. Newyorským maximem Kristýny Plíškové je účast ve 2. kole z premiéry v roce 2012, kterou zopakovala i v letech 2017 a 2019. Vloni se rozloučila hned po úvodním duelu.

Plíšková v kvalifikaci postupně vyřadila Valerii Savinychovou z Ruska, domácí Robin Andersonovou a dnes postup završila výhrou 7:6, 6:4 nad další Ruskou Kamillou Rachimovovou. Lehečka po dvou předchozích výhrách nestačil na Turka Cema Ilkela.

Kvalifikace na tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku: Muži - 3. kolo: Ilkel (Tur.) - Lehečka (ČR) 7:6 (7:2), 6:3. Ženy - 3. kolo: Kristýna Plíšková (11-ČR) - Rachimovová (20-Rus.) 7:6 (7:5), 6:4.