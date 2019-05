Kristýna Plíšková stále čeká na zlomení pařížského prokletí

Paříž - Kristýna Plíšková stále čeká na zlomení prokletí pařížské antuky. Na Roland Garros ještě nevyhrála ani zápas, dnes popáté vypadla v prvním kole hlavní soutěže a má za sebou ještě čtyři porážky hned na úvod kvalifikace.

Areál druhého grandslamu sezony od loňska prošel výraznou proměnou, a tak si Plíšková říkala, že by to třeba tentokrát mohlo vyjít. "Říkali mi to i lidi okolo. Ale úplně dobře se mi tady nehraje. Je to těžké tady s tou bilancí, pořád to v hlavě mám. Takže bohužel, tak zas příští rok," hořce se pousmála při rozhovoru s českými novináři.

Utkání s Američankou Lauren Davisovou prohrála 2:6 a 4:6. "Špatně jsem returnovala, nějak jsem vůbec nenašla timing na returnu. Jinak asi odzadu bych se cítila relativně dobře, na servisu asi taky, ale return jsem nedala skoro ani jeden, to byl klíč," komentovala svůj dnešní výkon sestra světové dvojky Karolíny Plíškové, která si za celý zápas vypracovala jen jeden brejkbol.

Věří, že jednou výhra v Paříži přijde. "Pořád si říkám, že tady vyhrát můžu, zase tak špatné podmínky tady pro mě nejsou, ale v těch zápasech se mi nehraje nikdy dobře. Nikde jinde nemám takovouhle sérii," uvedla.

V Paříži je letos poměrně chladno a míče i povrch jsou pomalé. "Je to těžké. Ty míče pro mě jsou trošku těžší. Bylo to trošku mokré, takže to míň letí. Všichni si stěžují, že to neletí. Já bych radši, aby to skákalo trošku výš, což dneska nebylo," řekla 112. hráčka světa.

Před dvěma lety byla ve čtvrté světové desítce, ale trápí ji nevyrovnané výkony. "Já mám strašné výkyvy. Vždycky trnu, s jakou náladou se probudím. Je to těžké, každý den je jiný," vyprávěla. Ve snaze o zlepšení se vrátila ke staré raketě, která jí lépe sedí, a změnila trenéra. "Teď jsem s Jaroslavem Levinským. Na něčem pracujeme a uvidíme," řekla.

Nejvíce se těší na betony, ale i trávu vítá, i když se jí na tomto povrchu v posledních letech moc nedařilo. "Je to příjemná změna. Wimbledon mám ráda a celkově je to takové zpestření, takže na to se těším," dodala.