Kristýna Plíšková porazila v Palermu Sakkariovou

Palermo (Itálie) - Tenistka Kristýna Plíšková porazila v nočním utkání prvního kola v Palermu při restartu sezony po pětiměsíční přestávce zaviněné pandemií koronaviru nasazenou trojku Marii Sakkariovou z Řecka dvakrát 6:4 a čeká ji dvojnásobná vítězka turnaje Italka Sara Erraniová. Na úvod dnešního programu nastoupí turnajová dvojka Markéta Vondroušová proti Slovince Kaje Juvanové.

Plíšková hned na úvod utkání, které začalo po půlnoci, vzala Sakkariové podání a výhodu brejku si udržela až do konce prvního setu. Obdobně Češka vstoupila i do druhé sady, následně odvrátila jediné tři brejkboly soupeřky a po hodině a půl proměnila druhý mečbol.

"Podmínky byly opravdu složité, před začátkem zápasu jsem na chvíli usnula. Mé tělo není zvyklé hrát ve dvě ráno," citoval Plíškovou web WTA. "Hodně bodů jsem získala podáním a také mě podržel backhand. Soupeřka nepředvedla svůj nejlepší výkon na antuce, ale já jsem hrála dobře," dodala Plíšková, jež si připsala sedmý skalp hráčky z první dvacítky žebříčku v kariéře.

Ve druhém kole se Plíšková poprvé utká s Erraniovou, která v tříhodinové bitvě vydřela výhru 7:5, 1:6, 6:4 nad Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Italka tak udržela šanci na třetí triumf na turnaji, který ovládla v letech 2008 a 2012.

Vítězkou prvního turnajového zápasu na okruhu WTA po pětiměsíční přestávce zaviněné pandemií koronaviru se stala Donna Vekičová. Chorvatka porazila v pondělí Nizozemku Arantxu Rusovou za hodinu a čtvrt 6:1, 6:2.

Turnajová šestka Vekičová získala v úvodním setu za stavu 0:1 šest gamů v řadě a tím i celou sadu. Jednoznačný průběh utkání si trochu zkomplikovala ve třetí hře druhého setu, kdy poprvé a naposledy ztratila podání. Rusová následně vyrovnala na 2:2, ale to bylo z její strany všechno.

Tenisový turnaj žen v Palermu

(antuka, dotace 163.103 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková - Sakkariová (3-Řec.) 6:4, 6:4, Vekičová (6-Chorv.) - Rusová (Niz.) 6:1, 6:2, Jastremská (7-Ukr.) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 6:4, Alexandrovová (8-Rus.) - Mladenovicová (Fr.) 5:7, 6:0, 6:1, Siegemundová (Něm.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:4, Erraniová (It.) - Cirsteaová (Rum.) 7:5, 1:6, 6:4, Cocciarettová (It.) - Hercogová (Slovin.) 7:6 (7:1), 6:3, Paoliniová (It.) - Kasatkinová (Rus.) 5:7, 6:4, 6:4.