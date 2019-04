Lugano (Švýcarsko)/Marrákeš (Maroko) - Tenistka Kristýna Plíšková vstoupila do antukového turnaje v Luganu vítězstvím 6:4, 7:5 nad domácí Švýcarkou Ylenou In-Albonovou. Sedmadvacetiletá Češka vyhrála na WTA Tour první zápas od lednového Australian Open a příští týden by se měla vrátit ve světovém žebříčku do první stovky, z níž v pondělí o jedno místo vypadla. Jiří Veselý se postaral o překvapení na antuce v Marrákeši a přes nasazenou dvojku Itala Fabia Fogniniho postoupil do druhého kola.

Plíšková porazila 183. hráčku světa In-Albonovou, jež startovala na turnaji díky volné kartě, za hodinu a půl. Ve druhém setu sestra čtvrté hráčky žebříčku Karolíny Plíškové prohrávala 3:5, ale poté šňůrou čtyř gamů vývoj otočila. Zápas zakončila čistou hrou.

V druhém kole se Plíšková utká překvapivě s německou kvalifikantkou Antonií Lottnerovou. Až 182. hráčka žebříčku vyřadila nejvýše nasazenou domácí hvězdu Belindu Bencicovou. Světovou dvacítku porazila 7:5, 6:2.

Veselý porazil osmnáctého hráče světa 7:6, 6:4 a má jistý návrat do první stovky žebříčku, v němž je zatím na 101. místě.

Veselý se představil na okruhu ATP poprvé od února. Naposledy hrál mezi elitou v Dubaji, pak se na antuce rozehrával na dvou challengerech. S Fogninim měl bilanci 1:3, ale skvěle zvládl tie-break prvního setu.

Poté, co se ani jednomu hráči nepovedlo sebrat soupeři servis, vedl Fognini v tie-breaku 2:0, jenže dalších sedm výměn skončilo vítězně pro Veselého. Český tenista se pak rozjel, vedl již 5:1, a i když se Fognini dotáhl na 4:5, na druhý pokus Veselý zápas dopodával. První mečbol proměnil svým desátým esem.

O čtvrtfinále si pětadvacetiletý Veselý zahraje proti Juanu Ignaciu Londerovi z Argentiny.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Marrákeši

(antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Fognini (2-It.) 7:6 (7:2), 6:4, Sonego (It.) - Djere (5-Srb.) 6:3, 6:3, Menéndez (Šp.) - Verdasco (6-Šp.) 5:7, 6:2, 6:2, Kohlschreiber (7-Něm.) - Davidovich (Šp.) 7:6 (7:4), 7:5, Herbert (8-Fr.) - Fabbiano (It.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:1, Londero - Berlocq (oba Arg.) 6:2, 6:4, Paire (Fr.) - Bedene (Slovin.) 3:6, 6:4, 7:5, Munar (Šp.) - Bagnis (Arg.) 6:1, 7:6 (7:3), Haase (Niz.) - Džazírí (Tun.) 6:3, 6:4.

Turnaj mužů v Houstonu

(antuka, dotace 583.585 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Granollers (Šp.) - Fritz (5-USA) 6:2, 4:6, 6:2, Ruud (Nor.) - Dellien (Bol.) 7:6 (9:7), 6:4, Garín (Chile) - Cuevas (Urug.) 4:6, 6:4, 6:2, Tomic (Austr.) - Kudla (USA) 7:6 (10:8), 7:5.

Turnaj žen v Luganu

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - In-Albonová (Švýc.) 6:4, 7:5, Lottnerová (Něm.) - Bencicová (1-Švýc.) 7:5, 6:2, Hercogová (Slovin.) - Suárezová (2-Šp.) 3:6, 6:3, 6:4, Kužmová (3-SR) - Gattová-Monticoneová (It.) 6:2, 6:2, Vögeleová (Švýc.) - Parmentierová (5-Fr.) 6:2, 6:4, Petersonová (7-Švéd.) - Frechová (Pol.) 6:3, 7:6 (7:2), Lapková (8-Běl.) - Janiová (Maď.) 6:2, 2:6, 6:2, Bacsinszká (Švýc.) - Korpatschová (Něm.) 6:0, 6:2, Rodinová (Rus.) - Tausonová (Dán.) 6:7 (2:7), 6:2, 7:5, Ferrová (Fr.) - Minellaová (Luc.) 6:2, 7:5, Swiateková (Pol.) - Zavacká (Ukr.) 6:3, 6:0.

Turnaj žen v Bogotě

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Anisimovová (6-USA) - Lisická (Něm.) 4:6, 6:3, 6:2.